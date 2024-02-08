ЦИК признала недействительными более 9 тыс. подписей за Надеждина
Центральная избирательная комиссия признала недействительными 9147 подписей в поддержку кандидата на должность президента России Надеждина, передает корреспондент РБК.
В частности, у политика в подписных листах нашли данные 11 умерших человек. 858 подписей признали недействительными из-за недостоверности данных избирателей.
Как сообщали ранее в его штабе, Надеждин сдал в ЦИК 105 тыс. подписей. Для регистрации кандидатом в президенты допустимо не больше 5% брака.
В декабре 2023 года партия «Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина кандидатом в президенты.
Материал дополняется.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Названы убытки Carlsberg от ухода из России
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Бывший глава Большого театра получил новую работу
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько