ЦИК признала недействительными более 9 тыс. подписей в поддержку Надеждина

ЦИК признала недействительными более 9 тыс. подписей за Надеждина

Борис Надеждин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Центральная избирательная комиссия признала недействительными 9147 подписей в поддержку кандидата на должность президента России Надеждина, передает корреспондент РБК.

В частности, у политика в подписных листах нашли данные 11 умерших человек. 858 подписей признали недействительными из-за недостоверности данных избирателей.

Как сообщали ранее в его штабе, Надеждин сдал в ЦИК 105 тыс. подписей. Для регистрации кандидатом в президенты допустимо не больше 5% брака.

В декабре 2023 года партия «Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина кандидатом в президенты.

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