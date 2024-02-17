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Смерть Навального в колонии ,  
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Матери Алексея Навального выдали документ о его смерти

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Смерть Навального в колонии
О смерти Навального в колонии «Полярный волк» в поселке Харп ЯНАО накануне сообщило местное УФСИН. В документах говорится, что он умер в 14:17 по местному времени (12:17 мск) 16 февраля. Тело перевезли в Салехард
Исправительная колония ИК-3 в Харпе
Исправительная колония ИК-3 в Харпе (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Матери Алексея Навального выдали в колонии справку о его смерти, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш (внесена Минюстом в список иноагентов). Людмила Навальная прилетела в Салехард утром 17 февраля.

«Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени (12:17 мск. — РБК), как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея. Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним «исследования», — написала Ярмыш.

Сторонники Навального потребовали, чтобы тело выдали семье умершего.

Что известно о смерти Алексея Навального в колонии
Политика
Алексей Навальный

О смерти оппозиционера в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе накануне сообщило УФСИН по региону. В колонию «Полярный волк» в поселке Харп его перевели в декабре прошлого года.

В УФСИН заявили, что Навальному стало плохо во время прогулки, практически сразу он потерял сознание. Был вызван экипаж скорой, однако «реанимационные мероприятия положительных результатов не дали».

Мать Навального говорила, что видела сына в колонии 12 февраля на свидании, тот был «жив, здоров, жизнерадостен». 15 февраля он участвовал в заседании Владимирского областного суда по видеосвязи. В пресс-службе суда РБК сообщили, что Навальный «чувствовал себя нормально, жалоб на самочувствие не высказывал». Ему было 47 лет.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Алексей Навальный ЯНАО ФСИН тюрьма колония
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