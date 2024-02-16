Байден пригрозил «совсем другой ответственностью» за смерть Навального
Президент США Джо Байден заявил на специальном брифинге, что смерть Алексея Навального является «военным преступлением» и возложил ответственность за нее на российские власти.
Байден сказал, что если сообщение о смерти Навального подтвердится, то «несомненно в его смерти виноват Путин и больше никто»
По его словам, Навальный «мог бы остаться в бегах после покушения» в 2020 году, но решил вернуться в России, понимая, что может попасть в тюрьму или быть убитым, «потому что верил в свою страну».
Также на брифинге один из журналистов напомнил Байдену о его словах на пресс-конференции в Женеве в 2021 году, когда американский президент сообщил, что предупредил Путина о «разрушительных последствиях» в случае смерти Навального. «Это было три года назад, сейчас им грозит совсем другая ответственность», — ответил Байден.
Он выразил соболезнования родным и близким Навального, в особенности его жене, дочери, сыну. «Пусть Бог благословит Навального, его смерть не будет забыта», — заключил американский президент.
О смерти Навального днем 16 февраля сообщила Федеральная служба исполнения наказаний. По данным ведомства, его самочувствие ухудшилось во время прогулки в колонии № 3. Он почти сразу потерял сознание, прибывшие врачи полчаса попытались реанимировать Навального, но безуспешно.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уточнил, что проверкой смерти оппозиционера занимается ФСИН, причину произошедшего должны выяснить медики. Он также назвал неприемлемыми заявления Запада о смерти Навального, как минимум до официальной информации о причинах смерти.
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