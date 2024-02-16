Что западные политики говорят о смерти Алексея Навального
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Это ужасная новость. Будучи самым яростным защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество. Мои мысли — с его супругой и народом России, для которого это огромная трагедия.
Канцлер Германии Олаф Шольц
Господин Навальный умер в российской тюрьме. Это нечто ужасающее. Мы встречались в Берлине, когда Германия старалась помочь ему после отравления. Он проявил мужество, вернувшись Москву. И за это мужество он теперь поплатился, возможно, жизнью. Теперь мы точно знаем, что это за режим. Тому, кто выражает критику и борется за демократию, приходится опасаться за свою безопасность и жизнь. <…> Россия больше не является демократией.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Если [смерть Навального] будет подтверждена, то это будет ужасной трагедией. Учитывая долгую историю систематизированного преследования политических оппонентов, возникают серьезные и очевидные вопросы о том, что случилось. Но я воздержусь от дальнейших комментариев до тех пор, пока мы не получим больше информации. Мы активно пытается получить подтверждение, как и семья Навального, насколько я знаю. После этого мы определимся с дальнейшими шагами.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Мы должны установить все факты, а Россия — ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах его смерти.
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель
Известие о смерти Алексея Навального заставило меня оцепенеть. Он стал жертвой репрессивной государственной власти России. Ужасно, что мужественный, бесстрашный голос, вставший на защиту своей страны, был заглушен ужасными методами. Мои мысли с его женой, детьми, друзьями и коллегами.
Премьер-министр Испании Педро Санчес
Шокирован известием о смерти в тюрьме Алексея Навального, несправедливо заключенного в тюрьму режимом Путина за защиту прав человека и демократии. Мои соболезнования его семье и друзьям, а также всем тем в России, кто защищает демократические ценности и платит за это самую высокую цену
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок
Как никто другой, Алексей Навальный был символом свободной и демократической России. Именно поэтому он умер. Мои мысли с его женой и детьми
Председатель Европейского совета Шарль Мишель
Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. За свои идеалы он принес высшую жертву. ЕС возлагает на российский режим полную ответственность за эту трагическую смерть.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Потрясен сообщениями СМИ о смерти Алексея Навального, очень смелого человека, посвятившего свою жизнь спасению чести России, дав надежду демократам и гражданскому обществу.
Премьер Нидерландов Марк Рютте
Я глубоко опечален известием о смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального. Это демонстрирует беспрецедентную жестокость российского режима. Навальный боролся за демократические ценности и против коррупции. Ему пришлось заплатить за свою борьбу ценой собственной жизни, находясь в самых суровых и бесчеловечных условиях. Я желаю его семье, любимым и всем, кто боролся вместе с ним за перемены в России, много сил.
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро
Алексей Навальный был защитником демократии и прав человека. Его трагическая смерть еще раз подчеркивает, почему мы будем продолжать поддерживать Украину. Россия не одержит верх на Украине. Наши мысли с семьей и друзьями Навального и всеми отважными российскими политзаключенными.
Президент Литвы Гитанас Науседа
Алексей Навальный не умер в тюрьме, он был убит жестокостью Кремля и его желанием заставить оппозицию замолчать любой ценой. Российский режим должен столкнуться с последствиями. Он должен быть привлечен к ответственности.
Глава МИД Франции Стефан Сежурне
Алексей Навальный заплатил своей жизнью за сопротивление системе угнетения. Его смерть в исправительной колонии напоминает нам о реальности режима Владимира Путина. Франция выражает свои соболезнования его семье, близким и российскому народу.
Глава МИД Италии Антонио Таяни
Правительство всегда на стороне тех, кто борется за демократию, свободу мысли и неотъемлемые права каждого человека. Я шокирован смертью Алексея Навального после многих лет преследований в тюрьме, мы выражаем соболезнования его семье и российскому народу.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский
Мои мысли сейчас обращены к семье Алексея Навального, который является героем и символом для всех российских демократов. Он был осужден в ходе судебного процесса по ложным обвинениям <...> Он был помещен в тюрьму, где жил в ужасных условиях. Владимир Путин несет ответственность за все это.
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём
Ужасные новости об Алексее Навальном. Если сообщение о его смерти в российской тюрьме подтвердятся, то это еще одно ужасное преступление путинского режима. Безжалостность в отношении Навального еще раз показывает, почему необходимо продолжать борьбу с авторитаризмом.
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде
Глубоко опечален известием о смерти в тюрьме Алексея Навального. Российское правительство несет тяжелую ответственность.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявления лидеров западных стран, назвала их «саморазоблачительными»:
«Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы».
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