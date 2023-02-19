Украина попросила Spotify удалить песни российских артистов

Киркоров посетил церемонию Grammy в США, несмотря на публичную поддержку армии России, это вызвало «ярость» в офисе украинского президента. Глава аппарата попросил площадки удалить песни артистов, поддерживающих Кремль

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Офис украинского президента попросил шведский стриминговый сервис Spotify и другие западные площадки удалить песни российских исполнителей, которые поддерживают действия России на Украине, заявил глава аппарата Андрей Ермак в интервью The Sunday Times.

Ермак рассказал, что в администрации испытали шок, когда Филипп Киркоров посетил церемонию вручения музыкальной премии Grammy в Лос-Анджелесе. Как пишет издание, глава аппарата Владимира Зеленского был «в ярости» от возможности свободно путешествовать по западным странам у тех российских певцов, артистов и «влиятельных лиц», кто поддерживает российскую армию.

Обращения также были отправлены в нефтяные компании BP и Shell, их Киев призвал еще больше сократить бизнес в России и прекратить «получать прибыль от российских товаров».

РБК обратился за комментарием в Spotify, Apple и Google.

На Украине Против Киркорова с января этого года введены санкции, его также лишили государственных наград страны. В санкционном списке тогда оказались 119 человек, большинство из которых были российскими артистами: Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Сергей Лазарев, Василий Вакуленко (рэпер Баста), а также режиссер Никита Михалков.

Киркоров затем опубликовал кадры из фильма «Любовь в большом городе», где вместе с ним снимался президент Украины Владимир Зеленский. «Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу», — написал артист.

Концертный рынок сократился как минимум на 30% за прошедший год, основными причинами стали отъезд артистов и запрет на выступления ряда музыкантов, большинство из которых собирался большие стадионные и клубные концерты.

Как выяснил РБК в декабре прошлого года, композиции российских артистов выбыли из топ-10 почти во всех постсоветских республиках. Год назад, в декабре 2021 года, композиции российских исполнителей были востребованы практически во всех постсоветских странах. Активнее всего представителей российской эстрады, помимо самой России, слушали в Молдавии и на Украине.

