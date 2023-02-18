В Лондоне заявили о неготовности западных танков к скорой отправке Киеву

Обещанная Украине техника нуждается в ремонте, заявил министр обороны Британии Бен Уоллес. По его словам, армии стран Запада за последние 30 лет оказались «более или менее истощены»

Бен Уоллес (в центре) (Фото: Johanna Geron / Reuters)

После того, как страны Запада достигли политического решения в вопросе отправок танков Украине, многие обнаружили, что у них нет исправной техники для передачи Киеву, заявил в интервью Der Spiegel глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

«Вот когда проблемы стали очевидны. <...> Политики отправили своих военных на склады, и обнаружили, что их танки либо неисправны, либо не отремонтированы для поставок Украине», — сказал он. Как заявил министр, «есть цифры, сколько у каждой страны есть танков», но в реальности далеко не все готовы к эксплуатации.

По словам Уоллеса, подобные проблемы есть не только у бундесвера (ранее глава Минобороны ФРГ критиковал состояние танков Leopard 2, обещанных Украине, и говорил, что у Вооруженных сил Германии нет запчастей для техники старых моделей), но и армий других стран: «Мы все с болью осознали, что наши армии за последние 30 лет оказались более или менее истощены». Такая же ситуация, по его словам, сложилась вокруг запасов боеприпасов.

На отправку танков Украине понадобится какое-то время, добавил Уоллес. Он призвал не считать технику «волшебным зельем» или «серебряной пулей», которая в одночасье изменит ситуацию на поле боя. Однако одобрение стран Запада, решивших отправить танки, было «чрезвычайно важным сигналом» для Украины», считает Уоллес.

В январе несколько стран объявили о поставках танков Украине: Британия пообещала отправить Challenger, США - Abrams, Германия, Польша, Канада и другие — Leopard, Франция — колесные AMX-10 RC. Париж также допускал передачу танков Leclerc. В МИД Украины сообщали, что страна получит от своих союзников 120–140 танков в рамках первой волны поставок.

В Кремле считают, что поставки западных танков «добавят проблем для Украины и украинского народа», поскольку «не смогут принципиально ничего изменить».