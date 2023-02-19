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Кремль раскрыл часть тем предстоящего послания Путина

Песков: Путин в послании даст оценку спецоперации и международной ситуации
Президент уделит много внимания теме военной операции на Украине, даст оценку международной ситуации и поделится своим видением дальнейшего развития России, сообщил Дмитрий Песков
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделит внимание специальной военной операции, сейчас все ждут оценки происходящего. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». Послание состоится 21 февраля.

Как отметил Песков, в выступлении Путин оценит ход специальной военной операции на Украине, а также ситуацию на международной арене и расскажет о перспективах развития России.

«На таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что «сейчас вся наша жизнь» крутится вокруг темы украинского конфликта и что военная операция на Украине «так или иначе» влияет на жизнь россиян. «Стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», — добавил Песков.

10 ноября РБК сообщал о начале подготовки послания президента Федеральному собранию в Кремле. В прошлый раз он выступал с ним 21 апреля 2021 года. Выступление неоднократно переносили: в сентябре Песков говорил, что Путин выступит с посланием до конца 2022 года, отметив, что он должен сделать это по закону.

В конце декабря Путин объяснил отказ от проведения мероприятия в 2022 году тем, что год был насыщен событиями, результаты которых сложно зафиксировать на конкретный момент.

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Песков уточнил, что сотрудники СМИ из недружественных стран не будут допущены к освещению послания. Источники РБК рассказали, что в Кремле 22 февраля планируют масштабный митинг-концерт с участием Путина. Наиболее вероятное место проведения мероприятия — Лужники.

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Дмитрий Песков Владимир Путин Послание президента к Федеральному Собранию

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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