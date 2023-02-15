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Кремль не позовет на послание Путина журналистов из недружественных стран

Дмитрий Песков: не будем приглашать СМИ из недружественных стран на послание Путина
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Сотрудники СМИ из недружественных стран не получат аккредитацию, чтобы освещать послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается послания президента Федеральному собранию, то туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что «они будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу».

О том, что Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля в Кремле объявили 10 февраля. Тогда Песков уточнил, что решение об аккредитации на мероприятие иностранных журналистов еще не принято.

Источники РБК рассказали, что в Кремле 22 февраля планируют проведение масштабного митинга-концерта с участием Путина. Наиболее вероятное место мероприятия — Лужники, сказали все три собеседника РБК. Митинг-концерт может рассматриваться как своего рода «продолжение» послания Федеральному собранию, уточнил один из них.

Обсуждается, что помимо митинга-концерта, в Лужниках могут организовать различные площадки на военно-патриотическую тематику, но окончательных решений пока нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на запрос РБК заявил, что ему «пока нечего сказать» о мероприятии в Лужниках.

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