В Кремле запланировали митинг-концерт после послания президента

Проведение митинга-концерта с возможным участием Владимира Путина планируют в Кремле на 22 февраля. Мероприятие, как предполагается, пройдет в Лужниках, и станет своего рода «продолжением» послания президента Федеральному собранию

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

В Кремле на 22 февраля планируют проведение масштабного митинга-концерта, предполагается, что в нем примет участие Владимир Путин, рассказали РБК три источника, знакомых с обсуждением вопроса. Наиболее вероятное место мероприятия — Лужники, сказали все три собеседника РБК. Митинг-концерт может рассматриваться как своего рода «продолжение» послания Федеральному собранию, уточняет один из них.

Обсуждается, что помимо митинга-концерта, в Лужниках могут организовать различные площадки на военно-патриотическую тематику, но окончательных решений пока нет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на запрос РБК заявил, что ему «пока нечего сказать» о мероприятии в Лужниках.

В последний раз митинг-концерт с участием Путина проходил в Лужниках 18 марта прошлого года — в годовщину присоединения Крыма к России. Тогда МВД отчиталось, что на стадионе собралось более 200 тыс человек. В числе выступающих, в частности, были Григорий Лепс, Тимати, Николай Расторгуев, группа «Любэ» и Полина Гагарина.

К тому моменту специальная военная операции России на Украине длилась чуть больше трех недель.

В этом году в Кремле хотят провести максимально близко к годовщине начала военной операции послание президента Федеральному собранию, сообщил один из источников РБК. Выступление главы государства перед парламентом планируется на день раньше митинга-концерта, 21 февраля, сказали собеседники РБК. Эта дата рассматривается в качестве основной.

Ранее «Ведомости» называли 21 февраля «ориентировочной датой» выступления президента перед парламентом.

В эти же дни год назад

21 и 22 февраля исполнится ровно год с того момента, как Владимир Путин заявил о признании независимости ЛНР и ДНР, а Дума и Совет Федерации поддержали это решение.

21 февраля 2022 года российский президент провел расширенное заседание Совбеза, на котором попросил его членов высказать отношение к возможному признанию независимости ЛНР и ДНР. Вечером того же дня на российских телеканалах было показано 40-минутное выступление Путина, в котором он, в частности, заявил, что Советская Украина возникла «в результате большевистской политики», и что современную Украину «можно с полным основанием назвать Украиной имени Владимира Ильича Ленина»: «Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая и ленинские директивы по Донбассу, который буквально втолкнули в состав Украины».

В финале выступления глава государства объявил о решении признать независимость ЛНР и ДНР, а позже подписал соответствующие документы в Екатерининском зале Кремля. Со стороны ЛНР и ДНР свои подписи поставили главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

На следующий день, 22 февраля, Дума и Совет Федерации проголосовали за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Также верхняя палата парламента проголосовала за то, чтобы дать разрешение президенту на использование российских вооруженных сил за рубежом.