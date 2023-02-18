FT узнала о недовольстве Шольца позицией союзников по танкам для Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство позицией союзников по поставкам танков Украине, сообщает The Financial Times.
На Мюнхенской конференции по безопасности журналист спросил Шольца, находится ли он сейчас в положении, когда ему приходится убеждать другие страны предоставить тяжелую бронетехнику Украине.
«Это вопрос, который я должен задать другим, особенно тем, кто так настойчиво призывал [меня] действовать», — ответил он.
Издание напомнило, что канцлер в течение нескольких месяцев сталкивался с давлением со стороны других стран в вопросе поставок Украине танков Leopard. Однако через несколько недель после того, как Берлин согласился отправить 14 танков Leopard, лишь немногие другие страны передали какие-либо собственные запасы этих танков, отмечает FT.
В своем выступлении на конференции Шольц призвал «всех тех, кто может поставлять основные боевые танки, действительно сделать это». Он сказал, что министр обороны Германии Борис Писториус и министр иностранных дел Анналена Бербок воспользуются Мюнхенской конференцией, чтобы побудить союзников выполнить свои обязательства по танкам.
Германия, добавил он, «сделает все, что в ее силах, чтобы облегчить это решение нашим партнерам — скажем, обучив украинских солдат здесь, в Германии, или оказав поддержку в плане поставок и логистики».
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