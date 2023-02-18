FT узнала о недовольстве Шольца позицией союзников по танкам для Украины

Германия готова сделать все, чтобы облегчить партнерам принятие решения о передаче танков Украине, в том числе, обучить украинских солдат на немецкой территории или оказать поддержку в поставках и логистике, подчеркнул Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото: Sven Hoppe / dpa / picture-alliance / ТАСС)

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство позицией союзников по поставкам танков Украине, сообщает The Financial Times.

На Мюнхенской конференции по безопасности журналист спросил Шольца, находится ли он сейчас в положении, когда ему приходится убеждать другие страны предоставить тяжелую бронетехнику Украине.

«Это вопрос, который я должен задать другим, особенно тем, кто так настойчиво призывал [меня] действовать», — ответил он.

Издание напомнило, что канцлер в течение нескольких месяцев сталкивался с давлением со стороны других стран в вопросе поставок Украине танков Leopard. Однако через несколько недель после того, как Берлин согласился отправить 14 танков Leopard, лишь немногие другие страны передали какие-либо собственные запасы этих танков, отмечает FT.

В своем выступлении на конференции Шольц призвал «всех тех, кто может поставлять основные боевые танки, действительно сделать это». Он сказал, что министр обороны Германии Борис Писториус и министр иностранных дел Анналена Бербок воспользуются Мюнхенской конференцией, чтобы побудить союзников выполнить свои обязательства по танкам.

Германия, добавил он, «сделает все, что в ее силах, чтобы облегчить это решение нашим партнерам — скажем, обучив украинских солдат здесь, в Германии, или оказав поддержку в плане поставок и логистики».

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