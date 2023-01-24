Bloomberg узнал о претензиях США из-за возможной помощи Китая России

США собрали доказательства оказания помощи России со стороны китайских государственных компаний и предъявили их Пекину, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Администрация Джо Байдена пытается выяснить, в курсе ли официальный Пекин действий этих компаний.

Источники Bloomberg отказались детализировать, что именно имеет в виду Вашингтон под помощью России, уточнив лишь, что речь идет о поставках «нелетального» военного снаряжения и экономической поддержке. Это помогает России избежать последствий санкций, введенных Соединенными Штатами и их союзниками после начала конфликта на Украине. Администрация Байдена уже предупредила Пекин о последствиях оказания материальной поддержки России.

Собеседники Bloomberg охарактеризовали деятельность госпредприятий КНР как «сознательное содействие России». Сейчас администрация Байдена изучает собранные доказательства, чтобы подтвердить их значимость.

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