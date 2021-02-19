Лавров назвал вопрос Nord Stream 2 закрытым для «уважающих закон» людей

По словам министра, юристы Еврокомиссии ранее официально признавали проект газопровода не подпадающим под действие третьего энергопакета. Однако позже начали «квазиправовые» процедуры и заявили об обратном

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Россия полностью выполняет свои договорные обязательства по «Северному потоку-2» в отличие от ЕС. Поэтому оснований для введения санкций в связи нарушением европейской газовой директивы нет. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью РБК.

Полное интервью Сергея Лаврова смотрите на телеканале РБК сегодня в 19:45.

«Мы оказались в положении страны, которая абсолютно, на 100% выполняет свои договорные обязательства. Нынешняя ситуация в решающей степени была создана в результате очередного решения того, что мы называем Евросоюзом — решения, которое убедительнейшим образом показывает, что это за образование», — сказал Лавров.

«Когда несколько лет назад поляки попытались затормозить «Северный поток-2», было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии. Она предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека», — пояснил министр.