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Политика ,  
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Лавров назвал вопрос Nord Stream 2 закрытым для «уважающих закон» людей

По словам министра, юристы Еврокомиссии ранее официально признавали проект газопровода не подпадающим под действие третьего энергопакета. Однако позже начали «квазиправовые» процедуры и заявили об обратном
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россия полностью выполняет свои договорные обязательства по «Северному потоку-2» в отличие от ЕС. Поэтому оснований для введения санкций в связи нарушением европейской газовой директивы нет. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью РБК.

Полное интервью Сергея Лаврова смотрите на телеканале РБК сегодня в 19:45.

«Мы оказались в положении страны, которая абсолютно, на 100% выполняет свои договорные обязательства. Нынешняя ситуация в решающей степени была создана в результате очередного решения того, что мы называем Евросоюзом — решения, которое убедительнейшим образом показывает, что это за образование», — сказал Лавров.

«Когда несколько лет назад поляки попытались затормозить «Северный поток-2», было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии. Она предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека», — пояснил министр.

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Фото:Jens Büttner / DPA / ТАСС

Однако, по его словам, позже ЕК начала действовать в обратном направлении. «Еврокомиссия взяла это заключение и стала проводить свои внутренние квазиправовые процедуры, по итогам которых было сказано: «Нет, знаете, он (проект газопровода — РБК) действительно был начат задолго до того, но он попадает под третий энергопакет и под газовую директиву». Вот какого качества у нас партнер по этим, якобы, отношениям», — рассказал Лавров.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в США готовится к публикации доклад конгрессу о новом пакете санкций против «Северного потока-2». Издание отмечало, что в нем будет лишь несколько связанных с Россией организаций.

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При этом администрация президента Джо Байдена не намерена включать в санкционные списки немецкие компании, чтобы одновременно и помешать завершению строительства газопровода и не вступать в конфронтацию со своими европейскими партнерами.

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Фото:Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Кроме того, 18 февраля Bloomberg писал, что страны Евросоюза в начале следующей недели собираются принять решение о введении новых ограничений против России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. В Кремле выразили надежду, что США и ЕС пересмотрят свои позиции и перестанут наращивать санкционное давление на Москву.

США считают «Северный поток-2» угрозой энергетической безопасности Европы и с конца 2019 года ввели несколько пакетов ограничений против компаний, связанных со строительством трубы.

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В Москве заявляли, что под этим предлогом Вашингтон намерен зачистить европейский рынок для продажи туда своего более дорогого сланцевого газа. Президент Владимир Путин 17 февраля заявил, что санкции принимаются западными противниками завершения проекта, чтобы «заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине»

В ФРГ неоднократно называли санкции США против газопровода вмешательством во внутренние дела.

Авторы
Михаил Котляр, Илья Доронов
Сергей Лавров Северный поток-2 Евросоюз газопровод
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