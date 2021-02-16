Получится ли у Берлина контролировать вентиль «Северного потока-2»

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод проходит через морские территории России, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Всего осталось достроить около 6% газопровода, преимущественно в водах Дании. В январе Bloomberg, ссылаясь на график работ, имеющийся в распоряжении агентства, и источники, сообщил, что оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого выступает ПАО «Газпром», планирует завершить строительство одной из двух веток в первой половине 2021 года.

Ранее в ФРГ обсуждали еще один вариант обхода американских санкций — через создание специального фонда для защиты окружающей среды. Газета Bild писала, что фонд, создаваемый региональными властями, будет заниматься проблемами экологии. «Северный поток-2» войдет в сферу его работы как один из элементов защиты окружающей среды в регионе Мекленбург — Передняя Померания. Для защиты проекта фонду нужно будет создать коммерческое предприятие, которое примет участие в строительстве. С юридической точки зрения немецкие компании, участвующие в проекте, будут предоставлять услуги этому фонду, а не российской стороне. Таким образом, ни одна немецкая компания не будет взаимодействовать с «Северным потоком-2» непосредственно и на них не будут распространяться санкции, пояснила Bild.

О возможности сделки между Берлином и Вашингтоном осенью 2020 года писала и немецкая Die Zeit. По данным издания, министр финансов Германии Олаф Шольц предложил Стивену Мнучину, на тот момент главе Минфина США, вариант, при котором санкции против участников проекта будут отменены в обмен на инвестиции в строительство в Германии двух терминалов для импорта сжиженного газа. Позднее министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце заявила, что Германия не предлагала США никаких сделок.

Американские санкции на пути российского газа В январе этого года вступили в силу одобренные конгрессом США санкции против «Северного потока — 2». Ограничения фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им давалось 30 дней на то, чтобы покинуть проект. В результате давленияоттуда, в частности, вышла швейцарская компания Allseas. В законе о санкциях против «Северного потока-2» (Protecting Europe's Energy Security Act, PEESA) содержатся условия, которые должны быть выполнены для снятия санкций. Первое — ограничить возможности России использовать проект как рычаг политического давления на другие страны. Это предполагает, в частности, разделение собственников трубы и газа, дополнительные меры для повышения прозрачности российского рынка энергии. Второе условие — сохранение транзита газа через Украину в прежних объемах. Сейчас более половины поставок «Газпрома» проходит через Украину, и аналитики считают «Северный поток-2» попыткой России снизить зависимость от украинского транзита и оказать давление на Киев. 45-й президент США Дональд Трамп выступал против строительства трубопровода. Сменивший его Джо Байден назвал проект плохой сделкой для Европы. 13 февраля сенатор-республиканец от штата Айдахо Джеймс Риш и сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джин Шахин направили письмо администрации с призывом сохранить санкции в отношении газопровода. Сенаторы считают, что завершение его строительства — неконструктивный шаг для партнерства США и Германии, которое они называют краеугольным камнем Трансатлантического альянса.

Насколько реалистичны описанные сценарии

Санкции США — серьезная проблема, однако они вряд ли могут помешать запуску «Северного потока-2», прокомментировал РБК программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. «В Вашингтоне, похоже, осознают, что едва ли смогут воспрепятствовать завершению проекта, а могут только замедлить этот процесс, да еще и ценой разлада в отношениях с Европой. Поэтому сейчас США попытаются отступить, сохранив лицо и выторговав у Германии какие-то уступки», — полагает эксперт. По мнению Тимофеева, ни один из упомянутых в СМИ вариантов не является реальным. «Что касается, например, привязки темы «Северного потока-2» к Украине и Навальному, то неясно, какие именно требования может предъявить ФРГ к России или как Россия может реализовать условия Минских договоренностей без Украины», — пояснил он, добавив, что упомянутые FT предложения слишком абстрактны. По мнению Тимофеева, договоренности могут быть достигнуты о том, чтобы не снижать объемы транзита газа через Украину, но в ФРГ и так заверяли, что этого не произойдет.

Компромиссный вариант мог бы потенциально устроить все заинтересованные стороны — США, ЕС, Россию и Украину, — но он вряд ли вероятен из-за противоречий в силу разных интересов, отсутствия юридического базиса и сложностей в практическом исполнении, заявил РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин.

Он считает сценарий, при котором ФРГ потребует от России уступок перед запуском газопровода, наименее реалистичным. «Запуск газопровода — явление разовое, а изменение российской позиции в отношении Запада и Украины — вопрос не одного дня, месяца и даже года; поставить одно в зависимость от другого не получится даже по правилам формальной логики», — пояснил он. Москва в любом случае не согласится выпустить Навального на свободу в обмен на обещание запуска газопровода, так как не привыкла действовать под давлением извне и вообще не верит гарантиям Запада, напомнил Волошин.

Что касается варианта с возможностью приостанавливать поставки из-за тех или иных действий России, то он выглядит более реалистично. «Однако и здесь сложностей очень много, в том числе уже упомянутое отсутствие у Кремля привычки действовать под давлением», — отметил Волошин. Кроме того, непросто определить условия, при которых блокировка трубы с какой-либо стороны будет легитимной. «Непонятно и то, кто это будет делать, в каком формате», — резюмировал эксперт.

Главная же проблема, по его мнению, заключается в том, что описанная в FT схема создает очень много неопределенностей для конечного потребителя. «Непонятно, получит ли тот или иной импортер зафрахтованный объем газа, учитывая, какой неожиданный и быстрый оборот может принять геополитической контекст. Более того, в действующих юридических рамках подобная схема вообще невозможна, так как «Северный поток-2» — это сугубо коммерческий проект, который регулируется общеевропейским и национальным (на территории затронутых им государств) правом в отношении защиты инвестиций, конкуренции, права на частную собственных, экологической и технической безопасности», — пояснил эксперт. В конечном итоге упомянутые в FT варианты решения конфликта вокруг трубопровода не придутся по вкусу ни России, которая не хочет идти на уступки, ни США, где новая администрация не хотела бы ударить лицом в грязь перед конгрессом, в котором в отношении Москвы превалирует единодушно негативное мнение, резюмировал Волошин.

РБК направил запросы в пресс-службы «Газпрома» и Nord Stream 2.