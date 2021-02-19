В «Единой России» допустили выдвижение в Думу экс-главы ПФР

Бывший глава Пенсионного фонда и экс-министр труда и соцзащиты Максим Топилин может стать кандидатом на выборах в Госдуму в 2021 году от «Единой России», рассказали источники РБК

Максим Топилин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

«Единая Россия» обсуждает включение в избирательный список на выборах в Государственную думу бывшего руководителя Пенсионного фонда и экс-министра труда и социальной защиты Максима Топилина, сообщил РБК источник, близкий к правительству. Два собеседника, близких к администрации президента, подтвердили, что участие Топилина в кампании действительно рассматривается. Об этих планах слышал также федеральный чиновник, по словам которого, выдвижение в Госдуму — это личная инициатива экс-главы Пенсионного фонда.

Осторожный чиновник

Топилин возглавлял Минтруд на протяжении восьми лет — с 2012 года, а до этого занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития в команде Татьяны Голиковой, занимавшей тогда пост главы Минздравсоцразвития. Топилин был осторожным, аккуратным министром, очень чутким к мнению начальства, не особо любящим публичность, вспоминает бывший сотрудник аппарата правительства, называя бывшего главу Минтруда «настоящим карьерным чиновником».

После того как 15 января 2020 года Дмитрий Медведев объявил об отставке с поста главы правительства, Топилин в состав правительства Михаила Мишустина не вошел. Из нового правительства были убраны все «аллергены», каким был и министр труда и социальной защиты, ведь он формально сопровождал от правительства непопулярную пенсионную реформу, отмечали опрошенные РБК эксперты. Вместо Топилина главой Минтруда стал Антон Котяков, работавший с 2017 года заместителем министра финансов, курировавшим вопросы бюджетной политики в социальной сфере.

Решением нового премьера Максим Топилин возглавил в январе 2020 года Пенсионный фонд, но спустя год покинул пост руководителя фонда «в связи с переходом на другую работу». Топилин станет советником гендиректора РЖД Олега Белозерова, говорит близкий к компании собеседник РБК.