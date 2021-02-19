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В «Единой России» допустили выдвижение в Думу экс-главы ПФР

Бывший глава Пенсионного фонда и экс-министр труда и соцзащиты Максим Топилин может стать кандидатом на выборах в Госдуму в 2021 году от «Единой России», рассказали источники РБК
Максим Топилин
Максим Топилин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

«Единая Россия» обсуждает включение в избирательный список на выборах в Государственную думу бывшего руководителя Пенсионного фонда и экс-министра труда и социальной защиты Максима Топилина, сообщил РБК источник, близкий к правительству. Два собеседника, близких к администрации президента, подтвердили, что участие Топилина в кампании действительно рассматривается. Об этих планах слышал также федеральный чиновник, по словам которого, выдвижение в Госдуму — это личная инициатива экс-главы Пенсионного фонда.

Осторожный чиновник

Топилин возглавлял Минтруд на протяжении восьми лет — с 2012 года, а до этого занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития в команде Татьяны Голиковой, занимавшей тогда пост главы Минздравсоцразвития. Топилин был осторожным, аккуратным министром, очень чутким к мнению начальства, не особо любящим публичность, вспоминает бывший сотрудник аппарата правительства, называя бывшего главу Минтруда «настоящим карьерным чиновником».

После того как 15 января 2020 года Дмитрий Медведев объявил об отставке с поста главы правительства, Топилин в состав правительства Михаила Мишустина не вошел. Из нового правительства были убраны все «аллергены», каким был и министр труда и социальной защиты, ведь он формально сопровождал от правительства непопулярную пенсионную реформу, отмечали опрошенные РБК эксперты. Вместо Топилина главой Минтруда стал Антон Котяков, работавший с 2017 года заместителем министра финансов, курировавшим вопросы бюджетной политики в социальной сфере.

Решением нового премьера Максим Топилин возглавил в январе 2020 года Пенсионный фонд, но спустя год покинул пост руководителя фонда «в связи с переходом на другую работу». Топилин станет советником гендиректора РЖД Олега Белозерова, говорит близкий к компании собеседник РБК.

По словам одного из источников РБК, переход на должность советника Белозерова не противоречит планам участия в избирательной кампании, а наоборот, должен «разорвать связь с прежними должностями», чтобы «снизить риски его негативного восприятия избирателями».

РБК направил запрос в пресс-службу «Единой России». Представитель РЖД от комментариев отказался.

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В январе на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко поставил задачи по сентябрьским выборам в Госдуму. Как сообщили РБК два участника мероприятия, оптимальным результатом для «Единой России» по спискам Кириенко назвал получение не менее 45% голосов. Такие же ориентиры он обозначил по явке на выборы — 45%. Минимальной планкой считается получение 250 мандатов, говорили в ноябре 2020 года источники РБК в Кремле. Такой результат может быть достигнут, если «Единая Россия» получит 40% по спискам и проведет 150 одномандатников, уточнили собеседники РБК. Для сравнения: на выборах в Госдуму-2016 единороссы набрали по спискам 54,2% голосов и провели 203 одномандатников, явка составила 47,9%.

Последствия реакции на пенсионную реформу

В 2018 году правительство объявило о пенсионной реформе: с 2019 года пенсионный возраст в России начал повышаться постепенно до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Представляя законопроект на парламентских слушаниях, Максим Топилин, занимавший тогда пост главы Минтруда, заявил, что сэкономленные за счет повышения пенсионного возраста 3 трлн руб. за следующие шесть лет пойдут на повышение пенсий неработающим пенсионерам, назвав их «основными бенефициарами» реформы.

Но результаты закрытого опроса, проведенного ВЦИОМом по заказу администрации президента в январе 2019 года, показали резко негативное отношение граждан к пенсионным изменениям, рассказывал РБК федеральный чиновник.

Из-за негативной реакции россиян на повышение пенсионного возраста правительство отложило обсуждение реформы накопительной пенсии, признавал в декабре 2018 года и министр финансов Антон Силуанов, занимавший в то время пост первого вице-премьера и министра финансов. Он выражал надежду, что «страсти улягутся» и Минфин сможет обнародовать проект новой добровольной накопительной пенсионной системы. В 2021 году Минфин продолжит разрабатывать законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе под грифом «секретно», следует из плана законопроектной детальности на 2021 год, опубликованного на сайте министерства.

Авторы
Юлия Старостина, Наталья Галимова
При участии
Тимофей Дзядко
Максим Топилин Выборы в Госдуму Минтруд ПФР Единая Россия
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