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Политика ,  
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Песков рассказал о задачах «Единой России» на выборах в Госдуму

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Иван Секретарев / AP)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что одной из предвыборных задач «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году является получение максимально возможного результата. «Партия крупнейшая, что называется партия власти. Могу вам сказать, что вряд ли можно сомневаться в том, что партия не претендует на максимально возможный результат», — заявил Песков в пятницу, 27 ноября, передает корреспондент РБК. Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, ставит ли глава государства перед руководством единороссов задачи по получению того или иного количества мандатов. При этом цифры Песков называть не стал.

Секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак ранее заявлял, что задача «Единой России» на думских выборах — получение конституционного большинства, то есть 300 мандатов плюс один.

При этом минимальной планкой для единороссов является получение 250 мандатов, что обеспечит партии устойчивое большинство, рассказали РБК два источника в администрации президента. Такой результат может быть достигнут, если «Единая Россия» получит 40% по спискам и проведет 150 одномандатников, уточнили собеседники РБК.

На прошедшей в середине ноября встрече руководства партии власти и чиновников Кремля с действующими одномандатниками, которые могут избраться и в следующую Думу, также обсуждался возможный результат единороссов, рассказал РБК замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов. «Был обмен мнениями. Например, Сергей Иванович Неверов (глава думской фракции единороссов) сказал, что хорошо было бы повторить результат 2016 года», — сообщил Перминов. Глава кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, отталкиваясь от текущих рейтингов «Единой России» в 32–34%, говорил о получении устойчивого большинства как минимальном результате, добавил Перминов. Задачу получения конституционного большинства при этом никто не отменял, в партии обсуждается, как его достигать, сказал единоросс.

Издание «Медуза» со ссылкой на свои источники ранее сообщило, что на прошедшей встрече Харичев ставил задачу получить «намного больше двух третей в Госдуме». При этом KPI Кремля — явка 60% при примерно таком же результате единороссов, утверждают источники издания.

По итогам прошлых думских выборов партия власти получила 54% голосов (140 мест по спискам) и провела 203 одномандатника из 207 выдвинутых.

Дмитрий Песков Единая Россия Госдума
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