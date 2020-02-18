Шойгу назвал санкции препятствием для восстановления Сирии

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Санкции против Сирии препятствуют ускорению восстановления страны и улучшению там гуманитарной ситуации, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на пресс-конференции по итогам переговоров в формате «2 + 2» в Риме, передает корреспондент РБК.

По его словам, речь идет о запрещении поставок энергоносителей, а также медикаментов и медоборудования. «Часть территории Сирии нуждается в тепле, в горячей воде, электричестве, которое берется из углеводородов, которые запрещено туда поставлять», — отметил министр обороны.

В конце января в Минобороны России заявили, что причиной трудностей восстановления мирной жизни в Сирии являются действия Госдепа США. По словам официального представителя министерства Игоря Конашенкова, американское ведомство не брезговало ничем «в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь». Кроме того, Конашенков заявил, что Госдеп поддерживал наступление боевиков, называя их «невинными мирными жителями», хотя те использовали артиллерию и технику террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).