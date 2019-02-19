Единороссы согласились смягчить муниципальный фильтр на выборах

Рабочая группа по избирательному законодательству договорилась о снижении муниципального фильтра на губернаторских выборах. Поправки в законодательство обсудили с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На заседании рабочей группы по избирательному законодательству единороссы согласились с предложением ЦИК и других фракций о снижении муниципального фильтра на губернаторских выборах. Об этом РБК рассказала первый замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина. Заседание состоялось в Кремле, его проводил первый замглавы администрации Сергей Кириенко.

По словам Баталиной, достигнута договоренность о снижении в два раза — до 5% — числа подписей муниципальных депутатов, необходимых для прохождения муниципального фильтра кандидатами в губернаторы. Кроме того, сказала она, партия «считает возможным снизить и число подписей депутатов и глав районов и городских округов» до 7%.

«Это сохраняет устойчивость и прозрачность существующей системы отбора кандидатов и одновременно будет содействовать развитию политической конкуренции», — заявила Баталина.

Замсекретаря генсовета «Единой России» затруднилась ответить на вопрос, может ли муниципальный фильтр быть снижен уже на осенних выборах уже в этом году, «поскольку сама договоренность была достигнута только сегодня».