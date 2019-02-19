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Единороссы согласились смягчить муниципальный фильтр на выборах
Рабочая группа по избирательному законодательству договорилась о снижении муниципального фильтра на губернаторских выборах. Поправки в законодательство обсудили с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На заседании рабочей группы по избирательному законодательству единороссы согласились с предложением ЦИК и других фракций о снижении муниципального фильтра на губернаторских выборах. Об этом РБК рассказала первый замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина. Заседание состоялось в Кремле, его проводил первый замглавы администрации Сергей Кириенко.

По словам Баталиной, достигнута договоренность о снижении в два раза — до 5% — числа подписей муниципальных депутатов, необходимых для прохождения муниципального фильтра кандидатами в губернаторы. Кроме того, сказала она, партия «считает возможным снизить и число подписей депутатов и глав районов и городских округов» до 7%.

«Это сохраняет устойчивость и прозрачность существующей системы отбора кандидатов и одновременно будет содействовать развитию политической конкуренции», — заявила Баталина.

Замсекретаря генсовета «Единой России» затруднилась ответить на вопрос, может ли муниципальный фильтр быть снижен уже на осенних выборах уже в этом году, «поскольку сама договоренность была достигнута только сегодня».

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Также на заседании приняли решение, касающееся наблюдателей. Предлагается на региональных выборах по аналогии с выборами президента исключить требования о подаче сведений о наблюдателях за три дня до голосования, а также снять ограничение на назначение одного гражданина наблюдателем только в одну УИК, сказала замсекретаря генсовета «Единой России».

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При этом дата Единого дня голосования на региональных выборах останется прежней — второе воскресенье сентября. ЦИК предлагал сдвинуть день голосования на третье воскресенье сентября, а представители оппозиционных партий — на весну, сказала Баталина РБК. В результате решили оставить все как есть. 

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В России двухуровневая система местного самоуправления (муниципальные районы и городские/сельские поселения), так что муниципальный фильтр на уровне регионов отдельно оговаривает долю необходимых подписей районных депутатов, глав районов и городских округов. 

Чтобы оценить реальный масштаб либерализации, надо понимать, в каком количестве регионов партии (кроме «Единой России») располагают нужным числом местных депутатов для прохождения барьера, прокомментировал РБК координатор движения «Голос» Виталий Аверин. 

Авторы: Наталья Галимова, Владимир Дергачев, Анна Трунина
Теги: муниципальный фильтр, «Единая Россия», выборы губернатора
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