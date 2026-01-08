Трамп позволил ввести новые санкции против России, утверждает Грэм

Дональд Трамп дал «зеленый свет» законопроекту о вторичных санкциях и пошлинах для стран, покупающих нефть и газ у России, утверждает сенатор Линдси Грэм. Ранее рассмотрение этой инициативы не раз откладывали в США

Президент США Дональд Трамп дал «зеленый свет» законопроекту о санкциях против России, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети X.

«Я рассчитываю на мощную двухпартийную поддержку при голосовании — возможно, уже на следующей неделе», — написал он.

В апреле 2025 года сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили двухпартийный законопроект о первичных и вторичных санкциях против России, если та не согласится на длительный мир с Украиной. В частности, они предложили ввести пошлины США в 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ.

8 января Грэм заявил, что этот законопроект даст Трампу «мощный рычаг давления» на Китай, Индию и Бразилию, чтобы побудить их перестать покупать нефть у России.

«Этот законопроект позволит президенту Трампу наказывать страны, которые покупают дешевую российскую нефть», — добавил сенатор.

В ноябре 2025 года Грэм уже заявлял, что Трамп дал поручение продвинуть законопроект о «сокрушительных» санкциях в конгресс. Ранее американские законодатели неоднократно откладывали рассмотрение этой инициативы. Сам президент США не раз говорил, что не вводит новые антироссийские санкции, чтобы не подорвать усилия по урегулированию украинского конфликта.

Москва считает санкции против нее незаконными. В Кремле отмечали, что российская экономика выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать.