Politico рассказало о чате лидеров Европы для обсуждения «дикого Трампа»

Лидеры Европы собрали чат после августовской встречи в Белом доме с Трампом и Зеленским. Туда политики пишут каждый раз, когда президент США ведет себя деструктивно. Сейчас Трамп угрожает Дании из-за Гренландии

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Лидеры стран Европы регулярно обмениваются сообщениями в специально созданном чате, в котором обсуждают действия президента США Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на источники.

Политики пишут в чат, когда Трамп в очередной раз делает что-то «дикое и потенциально разрушительное». «Когда все происходит быстро, координировать работу сложно, и этот групповой чат действительно эффективен», — объяснил источник.

Как пишет издание, это «неформальное, но активное» объединение лидеров сложилось после визита в Белый дом в прошлом августе вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским. Главной темой переговоров стало участие США в гарантиях безопасности Украины.

На переговоры тогда приехали премьеры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эмманюэль Макрон. Также участвовали генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сначала европейские лидеры встретились с Зеленским, чтобы скоординировать свои позиции перед началом переговоров с Трампом.

«Это многое говорит об их личных отношениях и о том, какое значение они имеют», — отметил собеседник Politico. По сведениям издания, «объединение» получило название «Вашингтонская группа». Зеленский тоже включен в чат и принимает участие в переписке.

В начале января Трамп на фоне военной операции в Венесуэле вновь заявил, что США «абсолютно необходима» Гренландия. По утверждению американского лидера, остров «окружен» российским и китайским флотами. Трамп не исключал применение военной силы для установки контроля над островом.

Ранее — еще во время своего первого президентского срока в 2019 году — Трамп предлагал купить остров, но в Копенгагене инициативу сразу же отвергли.

12 января в конгресс был внесен проект «об аннексии Гренландии и о предоставлении ей статуса штата». Позднее в Вашингтоне прошла встреча с участием США, Дании и Гренландии, стороны согласились создать рабочую группу, чтобы «достичь взаимопонимания». Вскоре пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что намерения Трампа «не меняются».Через несколько дней ряд европейских стран решили отправить небольшой контингент военнослужащих в Гренландию.