Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Politico рассказало о чате лидеров Европы для обсуждения «дикого Трампа»

Politico: лидеры Европы обсуждают политику Трампа в групповом чате
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Лидеры Европы собрали чат после августовской встречи в Белом доме с Трампом и Зеленским. Туда политики пишут каждый раз, когда президент США ведет себя деструктивно. Сейчас Трамп угрожает Дании из-за Гренландии
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Лидеры стран Европы регулярно обмениваются сообщениями в специально созданном чате, в котором обсуждают действия президента США Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на источники.

Политики пишут в чат, когда Трамп в очередной раз делает что-то «дикое и потенциально разрушительное». «Когда все происходит быстро, координировать работу сложно, и этот групповой чат действительно эффективен», — объяснил источник.

Как пишет издание, это «неформальное, но активное» объединение лидеров сложилось после визита в Белый дом в прошлом августе вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским. Главной темой переговоров стало участие США в гарантиях безопасности Украины.

На переговоры тогда приехали премьеры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эмманюэль Макрон. Также участвовали генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сначала европейские лидеры встретились с Зеленским, чтобы скоординировать свои позиции перед началом переговоров с Трампом.

«Это многое говорит об их личных отношениях и о том, какое значение они имеют», — отметил собеседник Politico. По сведениям издания, «объединение» получило название «Вашингтонская группа». Зеленский тоже включен в чат и принимает участие в переписке.

Трамп пригрозил Европе пошлинами из-за Гренландии
Политика

В начале января Трамп на фоне военной операции в Венесуэле вновь заявил, что США «абсолютно необходима» Гренландия. По утверждению американского лидера, остров «окружен» российским и китайским флотами. Трамп не исключал применение военной силы для установки контроля над островом.

Ранее — еще во время своего первого президентского срока в 2019 году — Трамп предлагал купить остров, но в Копенгагене инициативу сразу же отвергли.

12 января в конгресс был внесен проект «об аннексии Гренландии и о предоставлении ей статуса штата». Позднее в Вашингтоне прошла встреча с участием США, Дании и Гренландии, стороны согласились создать рабочую группу, чтобы «достичь взаимопонимания». Вскоре пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что намерения Трампа «не меняются».Через несколько дней ряд европейских стран решили отправить небольшой контингент военнослужащих в Гренландию.

Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине НАТО Дональд Трамп Гренландия Европа
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
