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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Ynet узнал причину задержки при передаче ХАМАС списка заложников Израилю

Ynet: ХАМАС задержал передачу списка заложников Израилю по техническим причинам
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Палестинская группировка ХАМАС задержала передачу Израилю списка заложников, которых она должна освободить в рамках сделки о прекращении огня, по техническим причинам. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на чиновника в секторе Газа.

Собеседник издания допустил, что задержка могла быть связана с проблемами со связью между боевиками движения. Также сложности могло вызвать достижение соглашения по именам и местам, где будут передаваться заложники, учитывая, что израильская авиация патрулирует воздушное пространство над Газой, сказал источник Ynet.

Чиновник утверждает, что список будет передан Израилю после получения одобрения Мухаммеда Синвара — младшего брата лидера ХАМАС Яхьи Синвара, убитого в октябре. По данным Ynet, Мухаммед Синвар считается де-факто преемником брата.

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Фото:Chen Junqing / XinHua / Global Look Press

19 января началась первая фаза режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Перемирие предполагает возвращение из палестинского плена 33 из 98 заложников в течение первых шести недель. По информации The Times of Israel, в списке на первый обмен десять женщин, 11 мужчин в возрасте до 50 лет и десять — старше 50, а также два последних находящихся в плену ребенка — двухлетний Кфир и пятилетний Ариэль Бибасы.

Израиль же в ответ выпустит более 1890 задержанных палестинцев. Также ЦАХАЛ в рамках соглашения должен вывести свои подразделения из густонаселенных районов сектора Газа, чтобы мирные палестинцы могли вернуться в свои дома. Израильская армия сохранит свое присутствие вдоль границы между сектором Газа и Египтом, а также в буферной зоне на границе между палестинским эксклавом и Израилем.

Накануне, 18 января, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не будет действовать так, как должна по соглашению, пока не получит список заложников, которых ХАМАС планирует освободить. По данным The Times of Israel, на тот момент Израиль еще не получил имена первых трех заложников, которых должны отпустить в первый день перемирия.

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Теги
ХАМАС Израиль заложники сектор Газа прекращение огня
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