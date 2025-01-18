Израиль потребовал от ХАМАС предоставить список заложников

Согласно сделке, за 24 часа до обмена ХАМАС должна предоставить список имен заложников, которые будут освобождены, пишет The Times of Israel. Израиль еще не получил имена первых трех заложников, пишет газета

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Израиль не будет продвигаться в рамках соглашения с палестинской группировкой ХАМАС, пока не получит список заложников, которые будут освобождены, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его слова приводит советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.

«Израиль не потерпит нарушений соглашения. Полная ответственность лежит на ХАМАС», — подчеркнул он.

Согласно соглашению Израиля и ХАМАС, за 24 часа до обмена палестинская группировка должна предоставить список имен заложников, которые будут освобождены, пишет The Times of Israel. По данным издания, израильская сторона еще не получила имена первых трех заложников, которых ХАМАС должен отпустить 19 января. Источник отметил, что проблема со списком еще не значит, что сделка развалится. Он призвал катарских и египетских посредников обеспечить соблюдение условий соглашения.

Израиль выпустит более 1890 задержанных палестинцев в обмен на освобождение 33 израильских заложников на первом этапе перемирия с группировкой ХАМАС в секторе Газа, заявил МИД Египта, сообщает издание An-Nahar. Задержанные будут отпущены в ходе первого этапа прекращения огня, который продлится 42 дня. Прекращение огня вступит в силу в воскресенье в 8:30 по местному времени (6:30 по Гринвичу), сообщал представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.

Согласно ранее обнародованной информации, в соглашении содержатся следующие положения. На первом этапе, который продлится 42 дня, из плена будут освобождены 33 человека, преимущественно живые. Это «гуманитарные заложники» — женщины, дети, пожилые, больные и раненые. Согласно списку, опубликованному The Times of Israel, гражданин России и Израиля Александр Труфанов войдет в их число.

ЦАХАЛ начнет вывод своих подразделений из густонаселенных районов, а мирные палестинцы смогут вернуться в свои дома. Израильская армия сохранит свое присутствие вдоль границы между сектором Газа и Египтом, а также в буферной зоне на границе между палестинским эксклавом и Израилем.

Конечной целью переговоров названо возвращение к устойчивому спокойствию в регионе, которое позволило бы достичь постоянного перемирия.

В декабре 2023 года истек срок первого перемирия между Израилем и ХАМАС, с тех пор международные посредники — Египет, Катар и США — пытались согласовать новую сделку.

На этой неделе избранный президент США Дональд Трамп, а затем и действующий глава Белого дома Джо Байден объявили о достижении соглашения. Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани отметил, что весь переговорный процесс занял 411 дней.

После этого канцелярия Нетаньяху заявила, что палестинская группировка стала отказываться от договоренностей, создавая «кризис в последний момент». Позднее там объяснили разногласия дислокацией израильской армии на границе сектора Газа с Египтом и несогласием ХАМАС с тем, что у Израиля будет право выбирать, каких именно палестинских заключенных отпускать из тюрем в рамках сделки.