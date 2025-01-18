 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Израиль потребовал от ХАМАС предоставить список заложников

Нетаньяху потребовал от ХАМАС предоставить список заложников
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Согласно сделке, за 24 часа до обмена ХАМАС должна предоставить список имен заложников, которые будут освобождены, пишет The Times of Israel. Израиль еще не получил имена первых трех заложников, пишет газета
Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press
Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press

Израиль не будет продвигаться в рамках соглашения с палестинской группировкой ХАМАС, пока не получит список заложников, которые будут освобождены, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его слова приводит советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.

«Израиль не потерпит нарушений соглашения. Полная ответственность лежит на ХАМАС», — подчеркнул он.

Согласно соглашению Израиля и ХАМАС, за 24 часа до обмена палестинская группировка должна предоставить список имен заложников, которые будут освобождены, пишет The Times of Israel. По данным издания, израильская сторона еще не получила имена первых трех заложников, которых ХАМАС должен отпустить 19 января. Источник отметил, что проблема со списком еще не значит, что сделка развалится. Он призвал катарских и египетских посредников обеспечить соблюдение условий соглашения.

Израиль выпустит более 1890 задержанных палестинцев в обмен на освобождение 33 израильских заложников на первом этапе перемирия с группировкой ХАМАС в секторе Газа, заявил МИД Египта, сообщает издание An-Nahar. Задержанные будут отпущены в ходе первого этапа прекращения огня, который продлится 42 дня. Прекращение огня вступит в силу в воскресенье в 8:30 по местному времени (6:30 по Гринвичу), сообщал представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.

Почему сделка с ХАМАС может стоить Нетаньяху премьерского поста
Политика
Биньямин Нетаньяху

Согласно ранее обнародованной информации, в соглашении содержатся следующие положения.

  • На первом этапе, который продлится 42 дня, из плена будут освобождены 33 человека, преимущественно живые. Это «гуманитарные заложники» — женщины, дети, пожилые, больные и раненые. Согласно списку, опубликованному The Times of Israel, гражданин России и Израиля Александр Труфанов войдет в их число.
  • ЦАХАЛ начнет вывод своих подразделений из густонаселенных районов, а мирные палестинцы смогут вернуться в свои дома. Израильская армия сохранит свое присутствие вдоль границы между сектором Газа и Египтом, а также в буферной зоне на границе между палестинским эксклавом и Израилем.
  • Конечной целью переговоров названо возвращение к устойчивому спокойствию в регионе, которое позволило бы достичь постоянного перемирия.

В декабре 2023 года истек срок первого перемирия между Израилем и ХАМАС, с тех пор международные посредники — Египет, Катар и США — пытались согласовать новую сделку.

На этой неделе избранный президент США Дональд Трамп, а затем и действующий глава Белого дома Джо Байден объявили о достижении соглашения. Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани отметил, что весь переговорный процесс занял 411 дней.

После этого канцелярия Нетаньяху заявила, что палестинская группировка стала отказываться от договоренностей, создавая «кризис в последний момент». Позднее там объяснили разногласия дислокацией израильской армии на границе сектора Газа с Египтом и несогласием ХАМАС с тем, что у Израиля будет право выбирать, каких именно палестинских заключенных отпускать из тюрем в рамках сделки.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Израиль ХАМАС прекращение огня освобождение заложников
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Материалы по теме
WP узнала об обещании Нетаньяху возобновить операцию в Газе в перемирие
Политика
Офис Нетаньяху подтвердил подписание сделки по перемирию в Газе
Политика
В Израиле опубликовали полный текст соглашения с ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Минобороны сообщило о перехвате трех дронов над Крымом и Черным моремПолитика, 20:58
«Волшебник Изумрудного города» собрал ₽3 млрд к концу второго уикендаОбщество, 20:20
Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России по прыжкамСпорт, 20:17
В Приднестровье на фоне энергокризиса с начала года погибли три человекаПолитика, 20:07
Израиль потребовал от ХАМАС предоставить список заложниковПолитика, 20:00
«Ливерпуль» вырвал победу в матче АПЛ, забив на 91-й и 93-й минутахСпорт, 19:57
В ДТП на юго-востоке Москвы погибли два человека, пострадали еще двоеОбщество, 19:45
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В США объявили о развертывании в Европе гравитационных бомб B61-12Политика, 19:34
От шелка до солнечных панелей: как Китай перепридумал свою экономикуРБК и ВТБ, 19:00
Адвокаты опровергли задержание Анны ПавликовойПолитика, 18:58
Аделия Петросян выиграла чемпионат России по прыжкамСпорт, 18:52
В Петербурге число погибших после падения машины в канал выросло до двухОбщество, 18:36
Даниила Медведева оштрафовали на $76 тыс. за поведение на Australian OpenСпорт, 18:20
В Волгограде обнаружили незаконный сброс нефтепродуктов в канализациюОбщество, 18:16