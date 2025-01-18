Катар назвал время начала прекращения огня в секторе Газа
Режим прекращения огня в секторе Газа начнется 19 января в 8:30 по местному времени (9:30 мск), сообщил представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари в Х. Катар был посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС.
«По согласованию сторон соглашения и посредников прекращение огня в секторе Газа начнется в 8:30 утра в воскресенье, 19 января, по местному времени в Газе», — указал он. Аль-Ансари добавил, что жителям следует «соблюдать меры предосторожности, проявлять максимальную осторожность и ждать указаний от официальных источников».
Прошедшей ночью израильское правительство одобрило сделку о прекращении огня. Первый этап продлится 42 дня, он включает в себя обмен 33 израильских заложников более чем на 1 тыс. палестинских заключенных, отвод израильских войск с позиций, увеличение поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. В списке возвращаемых заложников есть россиянин Александр Труфанов.
По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, страна получила гарантии избранного президента США Дональда Трампа о праве вернуться к боевым действиям в случае нарушения соглашения.
Если первый этап соглашения будет реализован успешно, то на втором и третьем планируются возвращение оставшихся заложников, в том числе их тел (так как из сотни оставшихся в руках боевиков людей погибли, по разным данным, от трети до половины), восстановление сектора Газа и т.д.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия не принимала участия в заключении сделки, но приветствовал приход сторон к договоренностям. Посредниками в процессе помимо Катара были США и Египет.
Переговоры между ХАМАС и Израилем о перемирии длились более года, сам конфликт — более 15 месяцев. Прошлое перемирие между сторонами было в ноябре 2023 года. Тогда тоже произошел обмен заложников (около сотни) на палестинских пленных.
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