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Палестино-израильский конфликт ,  
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Катар назвал время начала прекращения огня в секторе Газа

Катар: прекращение огня между Израилем и ХАМАС должно начаться в 9:30 мск
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
На первом этапе прекращения огня запланирован обмен 33 заложников более чем на 1 тыс. заключенных. Среди тех, кто находится в заложниках у ХАМАС, есть россиянин
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Режим прекращения огня в секторе Газа начнется 19 января в 8:30 по местному времени (9:30 мск), сообщил представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари в Х. Катар был посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС.

«По согласованию сторон соглашения и посредников прекращение огня в секторе Газа начнется в 8:30 утра в воскресенье, 19 января, по местному времени в Газе», — указал он. Аль-Ансари добавил, что жителям следует «соблюдать меры предосторожности, проявлять максимальную осторожность и ждать указаний от официальных источников».

Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня с ХАМАС
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Прошедшей ночью израильское правительство одобрило сделку о прекращении огня. Первый этап продлится 42 дня, он включает в себя обмен 33 израильских заложников более чем на 1 тыс. палестинских заключенных, отвод израильских войск с позиций, увеличение поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. В списке возвращаемых заложников есть россиянин Александр Труфанов.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, страна получила гарантии избранного президента США Дональда Трампа о праве вернуться к боевым действиям в случае нарушения соглашения.

Если первый этап соглашения будет реализован успешно, то на втором и третьем планируются возвращение оставшихся заложников, в том числе их тел (так как из сотни оставшихся в руках боевиков людей погибли, по разным данным, от трети до половины), восстановление сектора Газа и т.д.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия не принимала участия в заключении сделки, но приветствовал приход сторон к договоренностям. Посредниками в процессе помимо Катара были США и Египет.

Переговоры между ХАМАС и Израилем о перемирии длились более года, сам конфликт — более 15 месяцев. Прошлое перемирие между сторонами было в ноябре 2023 года. Тогда тоже произошел обмен заложников (около сотни) на палестинских пленных.

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Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль ХАМАС Катар сектор Газа прекращение огня
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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