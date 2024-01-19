CNN узнал, когда на Западе ожидают конца боев на Украине

Американская и западная разведки считают, что конфликт на Украине продлится еще как минимум два года, но некоторые их представители говорят, что бои могут идти и пять лет, пишет CNN. Схожие оценки давали ранее в НАТО

Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Представители американской и западной разведок считают, что конфликт на Украине продлится еще как минимум два года, а в частном порядке некоторые из них говорят, что бои могут продлиться и пять лет, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с разведданными.

Это было одной из причин, почему США хотят добиться выделения средств на помощь Украине до конца этого года — многие чиновники опасаются, что в случае победы на выборах президента США осенью 2024-го Дональда Трампа, тот заблокирует дальнейшее финансирование, в том числе уже одобренное, отмечает телеканал.

Продолжение западной поддержки Украины имеет решающее значение, утверждают официальные лица США и Запада. Представители разведки считают, что хотя в краткосрочной перспективе сокращение финансирования, скорее всего, серьезно не скажется на ходе боевых действий, в долгосрочной это поможет России «восстановить обороты», а Украина потеряет возможность атаковать с помощью западного оружия.

По словам американского чиновника, ожидается, что в этом году Украина будет работать над укреплением своей оборонно-промышленной базы и восстановлением вооруженных сил. Как заявил американский военный чиновник, дислоцированный в Европе, новая попытка крупного контрнаступления со стороны Украины, вероятно, состоится по меньшей мере через два года.

С его слов, на Западе не ожидают серьезных успехов любой из сторон в этом году, поскольку обе «слишком истощены с точки зрения войск и техники, чтобы ожидать масштабных действий в 2024 году».

1 января The Times писала, что руководство британской разведки считает, что Украина не сможет выиграть в 2024 году, поскольку у нее нет ни живой силы, ни оружия для прорыва на поле боя. «2024-й — это про затянуть [президента России Владимира] Путина в 2025-й и далее, взяв его на слабо и проверив его решимость», — сказал источник издания в правительстве Британии.

Позже замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что конфликт на Украине, скорее всего, не закончится ни в этом году, ни в следующем, утверждая, что ни у одной из сторон альянс не видит «военной способности одержать решающую победу». Он выразил уверенность, что в США достигнут соглашения по выделению средств на военную помощь Киеву.

Путин говорил, что победа России неизбежна. 1 января он заявил, что Запад добивается стратегического поражения России, делая это «руками украинцев», однако это исключено. Ситуация в зоне военных действий на Украине удовлетворительная, также сказал президент.