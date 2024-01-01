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Военная операция на Украине ,  
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Путин оценил ситуацию в зоне военных действий как удовлетворительную

Путин оценил ход военной операции на Украине как удовлетворительный
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Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Ситуация в зоне военных действий на Украине удовлетворительная, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в военном госпитале имени А.А. Вишневского.

«Высших оценок мы стараемся не давать. Удовлетворительно», — сказал Путин в ответ на вопрос военнослужащего, как он оценивает ход военных действий.

Президент отметил, что возможности и способности Вооруженных сил России постоянно возрастают. По его словам, российские военные так быстро учатся применять современные вооружения, как не может «ни одна армия мира».

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Путин признал, что российские власти хотят завершить конфликт на Украине «как можно быстрее» и не намерены «воевать бесконечно», но закончить военные действия можно только на условиях Москвы. «Сдавать свои позиции мы не собираемся. <...> Этому не бывать», — подчеркнул президент.

В середине декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России Путин заявил, что российские войска владеют инициативой на поле боя, тогда как ВСУ несут тяжелые потери. При этом он рассказал, что в ходе военных действий был выявлен ряд проблем в армии.

«Нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные технологии разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы. Наращивать возможности нашей спутниковой группировки, не только в зоне специальной военной операции, но и на глобальном уровне», — сказал он.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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