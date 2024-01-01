Путин оценил ситуацию в зоне военных действий как удовлетворительную

Фото: Александр Река / ТАСС

Ситуация в зоне военных действий на Украине удовлетворительная, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в военном госпитале имени А.А. Вишневского.

«Высших оценок мы стараемся не давать. Удовлетворительно», — сказал Путин в ответ на вопрос военнослужащего, как он оценивает ход военных действий.

Президент отметил, что возможности и способности Вооруженных сил России постоянно возрастают. По его словам, российские военные так быстро учатся применять современные вооружения, как не может «ни одна армия мира».

Путин признал, что российские власти хотят завершить конфликт на Украине «как можно быстрее» и не намерены «воевать бесконечно», но закончить военные действия можно только на условиях Москвы. «Сдавать свои позиции мы не собираемся. <...> Этому не бывать», — подчеркнул президент.

В середине декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России Путин заявил, что российские войска владеют инициативой на поле боя, тогда как ВСУ несут тяжелые потери. При этом он рассказал, что в ходе военных действий был выявлен ряд проблем в армии.

«Нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные технологии разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы. Наращивать возможности нашей спутниковой группировки, не только в зоне специальной военной операции, но и на глобальном уровне», — сказал он.