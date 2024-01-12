Замгенсека НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

Замегенсека НАТО Джоанэ: конфликт на Украине может не закончиться и в 2025-м

Конфликт на Украине будет затяжным и, вероятно, не закончится даже в 2025-м, считает замгенсека НАТО Джоанэ. По его мнению, ни у одной из сторон нет способности «одержать решающую победу». Путин называл победу России неизбежной

Следует готовиться к затяжному конфликту на Украине «с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территорий», он, скорее всего, не окончится ни в этом, ни в следующем году, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в эфире румынского телеканала Digi24.

«Мы не видим ни у одной из сторон военной способности одержать решающую победу тем или иным способом. <...> Мы, возможно, были слишком полны энтузиазма и оптимизма в начале украинского наступления несколько месяцев назад, прошлой весной. Я призываю не впадать в другую сторону преувеличенного пессимизма, потому что у Украины достаточно ресурсов, чтобы выдержать», — сказал он.

«Мы ни при каких обстоятельствах не видим условий и не сможем смириться с тем, что Россия вернется к границам Румынии. Нам нужно, чтобы Украина выстояла, Молдавия пришла в Европу, Грузия присоединилась к евроатлантическому сообществу», — добавил Джоанэ.

По словам замгенсека НАТО, альянс уверен, что в конгрессе США придут к соглашению по поводу финансирования Украины и трудностей с выделением средств не возникнет.

1 января The Times писала, что руководство британской разведки считает, что Украина не сможет выиграть в 2024 году, потому что у нее нет ни живой силы, ни оружия для прорыва на поле боя. «2024-й — это про затянуть [президента России Владимира] Путина в 2025-й и далее, взяв его на слабо и проверив его решимость», — сказал источник издания в правительстве Британии.

Путин говорил, что победа России неизбежна. 1 января он заявил, что Запад добивается стратегического поражения России, делая это «руками украинцев». «Суть проблемы не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот в чем проблема. Но у них ничего не получится, это просто исключено, абсолютно исключено», — говорил глава государства. Ситуация в зоне военных действий на Украине удовлетворительная, также сказал президент.

Москва осуждает помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.