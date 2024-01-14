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Военная операция на Украине ,  
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Дерипаска не увидел перспектив мира для Украины до мая 2025 года

Олег Дерипаска: мира на Украине не будет до мая 2025 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Дерипаска счел, что очередное обсуждение мирного плана Киева не получится конструктивным без представителей Москвы, а до весны следующего года мира не будет. Прежде он говорил, что нет причин для продолжения боев обеими сторонами
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Николай Хижняк / ТАСС)

Мира на Украине раньше мая 2025 года «ждать не приходится», заявил в телеграм-канале миллиардер Олег Дерипаска.

Бизнесмен написал в своем канале о встрече в Давосе по обсуждению мирных предложений Украины, американская сторона будет представлена «на высоком уровне», оценил он: приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет», — добавил Дерипаска.

Олег Дерипаска занимает 54-ю строчку в рейтинге российских бизнесменов, его состояние — $2,5 млрд, оценивает Forbes.

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Фото:Gian Ehrenzeller / Reuters

Прошлой осенью, обсуждая конфликт России и Украины в интервью Financial Times, он признался, что не видит причин, «по которым это не должно быть остановлено с обеих сторон». Бизнесмен исключил, что санкции могут остановить конфликт или приблизить стороны к этому, предложив найти «другое решение».

В октябре он сказал, что политики вместо попыток остановить этот «кровавый хаос» продолжают разжигать конфликты и войны, потакая своим «жалким амбициям». «Полыхает уже во всех частях земного шара, летят ракеты, гибнут и страдают сотни тысяч людей», — указал предприниматель.

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Власти России и Украины называют дипломатическое решение конфликта оптимальным вариантом, однако каждая сторона считает условия другой неприемлемыми. Киев требует возвращения границ 1991 года и фиксации того, что конфликт завершен. Москва отказывается обсуждать планы, не признающие ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Обе стороны считают переговоры в нынешней ситуации неактуальными.

Президент Владимир Путин предупреждал, что «мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», и напомнил свои слова о «денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе». «Никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, суверенитета», — подчеркивал украинский президент Владимир Зеленский.

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Олег Дерипаска

предприниматель
2 января 1968 года
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