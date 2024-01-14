Олег Дерипаска: мира на Украине не будет до мая 2025 года

Дерипаска не увидел перспектив мира для Украины до мая 2025 года

Дерипаска счел, что очередное обсуждение мирного плана Киева не получится конструктивным без представителей Москвы, а до весны следующего года мира не будет. Прежде он говорил, что нет причин для продолжения боев обеими сторонами

Олег Дерипаска (Фото: Николай Хижняк / ТАСС)

Мира на Украине раньше мая 2025 года «ждать не приходится», заявил в телеграм-канале миллиардер Олег Дерипаска.

Бизнесмен написал в своем канале о встрече в Давосе по обсуждению мирных предложений Украины, американская сторона будет представлена «на высоком уровне», оценил он: приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет», — добавил Дерипаска.

Олег Дерипаска занимает 54-ю строчку в рейтинге российских бизнесменов, его состояние — $2,5 млрд, оценивает Forbes.

Прошлой осенью, обсуждая конфликт России и Украины в интервью Financial Times, он признался, что не видит причин, «по которым это не должно быть остановлено с обеих сторон». Бизнесмен исключил, что санкции могут остановить конфликт или приблизить стороны к этому, предложив найти «другое решение».

В октябре он сказал, что политики вместо попыток остановить этот «кровавый хаос» продолжают разжигать конфликты и войны, потакая своим «жалким амбициям». «Полыхает уже во всех частях земного шара, летят ракеты, гибнут и страдают сотни тысяч людей», — указал предприниматель.

Власти России и Украины называют дипломатическое решение конфликта оптимальным вариантом, однако каждая сторона считает условия другой неприемлемыми. Киев требует возвращения границ 1991 года и фиксации того, что конфликт завершен. Москва отказывается обсуждать планы, не признающие ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Обе стороны считают переговоры в нынешней ситуации неактуальными.

Президент Владимир Путин предупреждал, что «мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», и напомнил свои слова о «денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе». «Никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, суверенитета», — подчеркивал украинский президент Владимир Зеленский.