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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал об обсуждении ЕС санкций ко второй годовщине спецоперации

Bloomberg: ЕС начал обсуждать новые санкции против России
Сюжет
Война санкций
Брюссель рассчитывает утвердить 13-й пакет санкций против России к 24 февраля. Он будет включать дополнительные торговые ограничения и меры по борьбе с их обходом. Москва считает санкции незаконными
Фото: Ben Pruchnie / Getty Images
Фото: Ben Pruchnie / Getty Images

Европейский союз начал обсуждение новых санкций против России, которые собираются утвердить к 24 февраля 2024 года — второй годовщине военных действий на Украине, сообщает Bloomberg.

Речь в новом пакете может идти о расширении санкционных списков, усилении торговых ограничений и мер против возможного обхода санкций, сказали источники агентства, знакомые с ситуацией.

Ограничения обсуждались в среду, 17 января, на встрече послов стран ЕС, где речь также шла о мерах долгосрочной поддержки Киева. Агентство отмечает, что достичь соглашения по 13-му раунду санкций к следующему месяцу будет непросто — на утверждение предыдущего пакета понадобились недели, согласованию предшествовали разногласия внутри блока.

12-й пакет санкций ЕС против России. Что важно знать
Экономика
Фото:Ian Forsyth / Getty Images

В 12-й пакет вошли запрет на импорт алмазов, железа, медной и алюминиевой проволоки; Брюссель запретил экспорт в Россию ряда товаров, которые могут способствовать «технологическому совершенствованию» сектора обороны и безопасности, например литиевые батареи и термостаты. Кроме того, для экспортеров ввели правило No Russia — обязательное контрактное условие, не допускающее реэкспорт чувствительных товаров в Россию из других стран.

Санкции к первой годовщине начала российской военной операции на Украине были введены 25 февраля 2023 года.

Россия считает меры незаконными, МИД пообещал ответ на введенные ограничения. В Кремле, комментируя 12-й пакет мер ЕС, заявили, что он свидетельствует об исчерпании областей, в которых могут вводиться санкции. Москва будет защищать свои интересы, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Путин говорил, что России удалось преодолеть связанные с санкциями проблемы.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз санкции Военная операция на Украине
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