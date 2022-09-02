ЦБ назвал причину хранения резервов в долларах и евро перед заморозкой

Зампред ЦБ Тулин: Не было никакой возможности не держать часть резервов в долларах и евро

ЦБ сознательно поделил свои резервы на «две кучки», одной из которых стали активы в долларах и евро. Избежать хранения резервов в них было невозможно, поскольку они использовались в денежном обороте, объяснил первый зампред ЦБ

Фото: Gregorio Borgia / AP

Не хранить в долларах и евро валютные резервы, которые впоследствии были заморожены странами Западами, было невозможно, рассказал в интервью РБК первый зампред Банка России Дмитрий Тулин. Они все еще использовались во внутреннем денежном обороте, поэтому ЦБ приходилось выполнять роль «оптового склада».

«То, что к началу 2022 года международные резервы были поделены, что называется, на «две кучки» — одна для мирного времени, а другая для ситуаций чрезвычайных, — это следствие работы, которая планомерно проводилась с 2015 года. Не было никакой возможности не держать часть резервов в долларах и евро, потому что именно эти валюты активнее всего использовались в международном и внутреннем платежном обороте страны. Они оставались главными валютами расчетов по внешней торговле», — заявил Тулин, курирующий в ЦБ надзор за банковским сектором. Он пояснил, что продолжалось кредитование российских компаний в этих валютах, привлечение денежных средств на счета и во вклады от корпоративных клиентов, от физических лиц. «Если есть постоянные обороты, должны быть и запасы», — добавил зампред ЦБ.

«Здесь полная аналогия с розничной торговлей: магазин, чтобы бесперебойно работать и удовлетворять спрос клиентов, держит запасы. Существуют малые склады при магазинах и большие склады на оптовых базах. Роль оптового склада для проведения операций в иностранных валютах в нашей экономике выполнял Центральный банк, который хранил государственные валютные резервы», — добавил первый зампред ЦБ.





После начала спецоперации России на Украине западные страны заблокировали примерно половину из $640 млрд (на тот момент) золотовалютных резервов ЦБ, в основном речь идет об активах в долларах и евро. От этих валют также оказались полностью отрезаны банки, попавшие под санкции, и частично — многие другие банки, столкнувшиеся с закрытием корреспондентских счетов в западных кредитных организациях, которые необходимы для обслуживания счетов клиентов в долларах и евро.

Россия ведет политику девалютизации, которая касается расчетов с торговыми партнерами в национальных валютах, снижением активов в долларах и евро в банковской системе, а также снижением валютизации резервов. По данным Bloomberg, Россия рассматривает план по закупке юаня и других дружественных валют в резервы на сумму, эквивалентную $70 млрд.

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Что касается токсичных валют, то риск по ним будет сохраняться, пока они используются в российском платежном обороте, констатировал Тулин. «Денежные средства, иностранные активы в этих валютах, которые наши банки, не попавшие пока под блокирующие санкции, держат за рубежом, находятся под риском блокировки», — заключил он.