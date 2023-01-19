Bloomberg узнал о роли Сингапура в реэкспорте российской нефти

Сингапур (Фото: Wallace Woon / EPA / ТАСС)

Спрос на резервуары для хранения нефти в Сингапуре растет, что является следствием «стремительного потока» российской нефти, которая поставляется в страну, а затем смешивается с другими сортами и реэкспортируется по всему миру, пишет Bloomberg.

Как уточнили агентству источники и один из руководителей оператора резервуаров, хранилища раскупаются из-за роста интереса и прибыли от смешивания дешевого топлива из России и других источников. По их словам, этот процесс может помочь скрыть происхождение топлива.

Сингапур не запрещал импорт российской нефти или нефтепродуктов, хотя финансовым учреждениям, расположенным в островном государстве, запрещено финансировать или иметь дело с российскими товарами и компаниями, отмечает Bloomberg.

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