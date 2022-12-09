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Военная операция на Украине ,  
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В Николаевской области повреждены два объекта инфраструктуры

Глава Николаевской области Ким: за сутки повреждены два объекта инфраструктуры
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Два объекта инфраструктуры повреждены в Николаевской области Украины за сутки. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что 8 декабря удар пришелся на населенный пункт Куцурубской общины. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры.

Также вчера, по словам Кима, наносились удары по населенному пункту и акватории Очаковской общины, из-за чего был также поврежден объект инфраструктуры, хозяйственные постройки, автомобиль, жилые дома, среди них — один многоэтажный.

В регионе нет пострадавших из-за вчерашних обстрелов.

Ночью 7 декабря и 8 декабря глава региона писал об объявлении воздушной тревоги. Обстрелам подвергся и Николаев — попадания были зафиксированы по территориям транспортных предприятий, повреждения получила техника. До этого, по словам Кима, обстрелов по городу не было почти месяц.

Ранее Кремль пояснял, что российские войска наносят на Украине удары по объектам, которые прямо или косвенно относятся к военной инфраструктуре. Последний массированный удар «по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины» Россия нанесла 5 декабря, сообщали в Минобороны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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