Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе

Одно из различий протестов в России и Франции это то, что во Франции «беспредел идет от тех, кто митингует», считает Елизавета Пескова. Осенью она называла приговор актеру Павлу Устинову «беспределом от силовиков» в России

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов. Об этом она заявила в интервью Forbes.

«В России конкретный беспредел, которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно, этот беспредел идет от правоохранительных органов», — сказала она. В интервью она не уточнила, во время каких событий и каким образом этот «беспредел» раскрывается.

Однако, фраза о беспределе прозвучала в ответ на просьбу корреспондента сравнить митинги «желтых жилетов» в Париже и протесты в Москве летом 2019 года. Ей напомнили, что она «высказывалась и про митинги» и сравнивала эти акции и уточнили, считает ли она, что они «сравнимы».

В ответ Елизавета Пескова заявила, что митинги во Франции и России «сравнить нельзя». Среди отличий она назвала то, что у французов требования были «экономическими». Также среди различий она назвала то, что у протестующих во Франции нет плана и «схемы действий» и они хотят «смахнуть все рукой со стола» и «все хотят просто разрушить», а в России «митингующие в России себя институционализируют» и «стремятся принять участие во власти». «То есть, там [во Франции] беспредел идет от тех, кто митингует», — заключила она.