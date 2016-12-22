Народная любовь: как в КНДР проходят парады в честь Ким Чен Ына

Как жители КНДР проводят парад в честь своего лидера — в фоторепортаже РБК
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Фото: Damir Sagolj / Reuters
24 декабря 2011 года главная газета КНДР «Нодон синмун» вышла с материалом, в котором Ким Чен Ын впервые был назван верховным главнокомандующим Корейской народной армии. «Мы клянемся кровавыми слезами называть Ким Чен Ына нашим верховным главнокомандующим, нашим лидером», — гласила
статья. С тех пор Ким Чен Ын стал лидером Северной Кореи, а народная любовь к нему с тех пор, кажется, только крепнет. Жители КНДР демонстрируют обожание не реже раза в год, собираясь на главной площади в Пхеньяне. Ким обычно наблюдает за парадом с балкона.