Пентагон опроверг сообщения о поставках ПЗРК курдам в Сирии

Пентагон опроверг сообщения о том, что США якобы поставили ​на прошлой неделе партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) бойцам курдских отрядов народной самообороны YPG — боевому крылу союзных США «Сирийских демократических сил» (SDF) в районе Африн на северо-западе Сирии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минобороны США. «Ни Министерство обороны США, ни коалиция не передавали ПЗРК нашим партнерам (SDF. — РБК) в Сирии и не планируют этого делать», — заявил РБК представитель центрального командования ВС США майор Эдриан Ранкин-Галлоуэй.

Информацию о поставке американцами ПЗРК курдам в Африне распространило агентство NSO (Nothern Syrian Observer). Знакомые с ситуацией источники NSO утверждали, что США тайно договорились направить ПЗРК бойцам YPG и что сделка между курдами и США была заключена секретно, не по линии международной коалиции во главе с США, которая поддерживает операции SDF на левом берегу Евфрата. По данным источников, ПЗРК были доставлены в сирийский Африн из Иракского Курдистана через подконтрольные сирийской армии территории.

Источник NSO также рассказал, что американские военные указали курдским командирам на возможность использовать поставленные ПЗРК только в случае атаки Африна протурецкими силами. О том, что Турция планирует начать новую операцию против курдов в Сирии, стало известно 13 января.

Усиление влияния сирийских курдов расценивается Анкарой как главная угроза национальной безопасности Турции. С августа 2016 года по март 2017 года Анкара проводила в Сирии активную наземную операцию против курдов. «Сирийские демократические силы» (SDF) она считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, которую турецкие власти обвиняют в совершении терактов.

SDF контролируют сейчас две обширные территории вокруг городов Манбидж и Африн на северо-западе страны и все территории по левому берегу Евфрата до границы с Ираком. Между городами территория находится под контролем турецких войск и сирийской оппозиции, она была захвачена в ходе выполнения турецкими войсками операции «Щит Евфрата», одной из целей которой была зачистка от курдов территорий в районе сирийско-турецкой границы. В марте 2017 года Анкара объявила операцию успешно завершенной, но с тех пор регулярно угрожала наступлением на Африн и Манбидж.

