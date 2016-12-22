Начальник Генштаба армии Турции приехал на встречу с Шойгу в Минобороны
Политика, 17:37
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Начальник Генштаба армии Турции приехал на встречу с Шойгу в Минобороны
Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Турции генералом Хулуси Акаром и директором Национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хаканом Фиданом. Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, поступившем в РБК.
Темой встречи стала ситуация на Ближнем Востоке и «другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес».
Турецкое агентство «Анадолу» сообщило, что Акар также планирует встретиться с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и обсудить ситуацию в Сирии и межсирийские переговоры в Женеве и Астане.