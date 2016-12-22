WSJ рассказала о нарушающих северокорейские санкции кораблях

Спецслужбы США зафиксировали шесть китайских кораблей, которые занимались перевозкой угля из КНДР во Вьетнам в обход санкций. Ранее Ким Чен Ын утверждал, что Северная Корея сможет прожить в режиме этих ограничений «хоть 100 лет»

Фото: Kham / Reuters

По меньшей мере шесть принадлежащих Китаю, либо же эксплуатируемых им грузовых судов нарушают санкции Организации Объединенных Наций в отношении Северной Кореи. Об этом со ссылкой на спутниковые фотографии и «другие сведения», собранные американскими чиновниками, с которыми удалось ознакомиться редакции пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Эти данные, по информации газеты, представляют собой «подробные доказательства» того, что несколько кораблей, которые отслеживались Вашингтоном, несмотря на ограничения США в отношении Пхеньяна, либо входили в порты КНДР и вывозили оттуда «незаконные грузы» во Вьетнам, либо же осуществляли их передачу с судна на судно в море. Корабли, которые участвовали в этих операциях, Вашингтон, согласно данным собеседников газеты, идентифицировались по названию. Все они, как замечает издание, «принадлежат или управляются китайскими компаниями или фирмами, зарегистрированными в Гонконге», либо же «имеют акционеров — граждан Китая» с адресами в КНР.

По данным правительства США, среди шести этих грузовых кораблей было китайское судно под названием Glory Hope 1. В августе прошлого года оно совершило «ряд маневров» для того, чтобы доставить из Северной Кореи уголь во Вьетнам, утверждает WSJ. При этом при приближении к северокорейским портам, как уточняется в документах, оно отключало автоматическую систему идентификации (AIS), которая раскрывала данные о положении судна другим кораблям, спутникам и наземным системам слежения. Отключить это устройство, согласно международным морским рекомендациям, капитаны корабля могут в случае опасности, замечает издание, подчеркивая однако, что включить его экипаж обязан сразу после того, как опасность минует. Однако для слежения за Glory Hope 1 американские спецслужбы, по данным издания, использовали не AIS, а спутниковые снимки. Они, как пишет The Wall Street Journal, свидетельствуют о том, что 7 августа прошлого года корабль взял на борт уголь из северокорейского порта в городе Сонним. Устройство слежения Glory Hope 1 включил 15 августа 2017 года рядом с китайским портом Ляньюньган, однако в него корабль тогда не зашел, а продолжил движение к югу вдоль китайского побережья. Затем, 26 августа прошлого года, как пишет WSJ, судно доставило груз во вьетнамский порт города Камфа.

Эти спутниковые фотографии впоследствии американские спецслужбы передали в комитет США по санкциям — экспорт угля, железной руды, свинца и морепродуктов из КНДР Вашингтон запретил в августе 2017 года.

Glory Hope 1, как отмечает WSJ, по документам, принадлежит китайской компании и управляется зарегистрированной в Гонконге Glory Hope Trade Co. Два ее акционера являются гражданами Китая с адресами в восточном китайском городе Наньтун. Один из них — Лу Юйлян, как рассказал газете владелец судна и его сын Лю Конг, был задержан местными властями в конце августа 2017 года.​ «Я думаю, что это уголь [перевозимый Glory Hope 1 во Вьетнам] из Северной Кореи», — добавил собеседник издания. Своего отца в этой ситуации он назвал «козлом отпущения». Представитель провинциального правительства, комментируя WSJ ситуацию заявил в свою очередь, что местные власти не знают об этой операции и ранее не обнаруживали никаких предполагаемых нарушений санкций. Получить комментарии относительно этого дела от другого акционера Glory Hope Trade Co. изданию не удалось. ​

В среднем такой корабль, как Glory Hope 1 перевозит до 5,5 тыс. тонн угля, замечает WSJ, подчеркивая, что этот груз «по рыночной цене может стоить $1,5 млн».

Однако помимо Glory Hope 1 в северокорейских портах, как отмечает газета, американские спецслужбы также заметили китайский Kai Xiang. Уголь, согласно спутниковым снимкам, этот корабль загрузил в северокорейском Нампхо 31 августа прошлого года. Спустя два дня Kai Xiang остановился в Гонконге, а затем отправился во вьетнамский город Камфа, где 4 сентября 2017 года выгрузил уголь на якорной стоянке.

Исполнительный директор китайского подрядчика, который занимался обеспечением безопасности перевозок Kai Xiang ранее в интервью, как напоминает WSJ, заявил, что этот же корабль доставил северокорейский уголь во Вьетнам в июне 2017 года. После этого китайская компания, как рассказали ее руководители, расторгла контракт с Kai Xiang. В этот же период экспорт северокорейского угля ограничила ООН, напоминает WSJ. Комментариев относительно произошедшего от владельца и акционеров Kai Xiang газете получить не удалось.

Еще один зарегистрированный в Китае корабль, который занимался перевозкой экспортированного из КНДР угля, согласно данным американских разведчиков, перед тем, как отправиться в Напхо (Северная Корея), обошел Корейский полуостров и прошел мимо российского порта во Владивостоке. Это, как замечает WSJ, он сделал для того, чтобы «создать впечатление», что судно перевозит уголь из России. Xin Sheng Hai, по словам американских чиновников, отплыл из Китая 10 августа прошлого года, затем 18 и 19 августа он прошел вдоль российского побережья, в порт Владивостока, согласно устройствам слежения, судно не заходило.​ Спустя два дня Xin Sheng Hai выключил свой AIS и отправился в северокорейский порт. Там спутники зафиксировали его 31 августа 2017 года. Партия угля, которую он погрузил тогда на борт, также была доставлена во Вьетнам в конце сентября, уточняет WSJ.

Прежде северокорейский режим власти США обвиняли в киперпреступности. Также среди его источников дохода, по данным Вашингтона, «денежные переводы от рабочих за границей и незаконный экспорт северокорейского антрацитового угля». Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, комментируя санкции ООН, США и Евросоюза в отношении Пхеньяна, заявлял, что страна может жить в режиме этих ограничений «хоть 100 лет» благодаря своей экономической системе.