Тиллерсон обвинил Россию в срыве санкций против КНДР

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии, заявил, что Россия срывает реализацию нескольких санкций, которые были наложены ООН на КНДР, передает Reuters.

«Для нас очевидно, что они (русские. — РБК) выполняют требования не по всем санкциям, и есть некоторые доказательства того, что они срывают некоторые санкции», — сказал он.

Тиллерсон отметил, что речь идет об ограничениях на поставки нефти в Северную Корею, а также о «потенциально других сферах». При этом госсекретарь не уточнил, о каких именно.

17 января Рекс Тиллерсон заявил, что в случае «новых провокаций» США будут настаивать на ужесточении международных санкций в отношении Пхеньяна.

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters сказал, что Москва не оказывает никакой помощи в разрешении конфликта с Северной Кореей. Президент выразил надежду, что противостояние с Пхеньяном разрешится мирно, однако отметил, что этот сценарий, скорее всего, невозможен.

В декабре 2017 года агентство Reuters со ссылкой на источники в европейской службе безопасности сообщило о нескольких случаях поставки нефти из России в Северную Корею. В ответ на это в российском МИДе заявили, что Россия соблюдает международные санкции ООН в отношении Северной Кореи «в полном объеме».