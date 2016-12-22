СМИ сообщили о передаче США Китаю проекта новых санкций против КНДР

США передали Китаю проект резолюции ужесточения санкций в отношении Северной Кореи, чтобы как можно скорее за нее прошло голосовали в Совбезе ООН. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах, передает Reuters.

Как рассказал собеседник агентства, проект резолюции был передан Китаю на прошлой неделе. О каких именно дополнительных ограничениях в отношении КНДР в ней сказано, не уточняется.

Совет Безопасности ООН в сентября ввел новые санкции в отношении КНДР в ответ на ядерные испытания, которые были проведены в Северной Корее. Новые ограничения действуют, в том числе в отношении импорта нефти в Северную Корею, а также в отношении экспорта текстильной продукции. Кроме того, с 5 августа ООН запретила поставки из КНДР угля, железа, железной руды, свинца и морепродуктов.



В субботу, 16 декабря, государственный секретарь США Рекс Тиллеросон на Совбезе ООН заявил, что США продолжать оказывать давление на КНДР, «пока не будет достигнута денуклеаризация». «Северная Корея должна сесть за стол переговоров», — заявил он.