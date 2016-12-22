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СМИ сообщили о передаче США Китаю проекта новых санкций против КНДР
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СМИ сообщили о передаче США Китаю проекта новых санкций против КНДР
Политика, 05:41
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СМИ сообщили о передаче США Китаю проекта новых санкций против КНДР

США передали Китаю проект резолюции ужесточения санкций в отношении Северной Кореи, чтобы как можно скорее за нее прошло голосовали в Совбезе ООН. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах, передает Reuters.

Как рассказал собеседник агентства, проект резолюции был передан Китаю на прошлой неделе. О каких именно дополнительных ограничениях в отношении КНДР в ней сказано, не уточняется.

Совет Безопасности ООН в сентября ввел новые санкции в отношении КНДР в ответ на ядерные испытания, которые были проведены в Северной Корее. Новые ограничения действуют, в том числе в отношении импорта нефти в Северную Корею, а также в отношении экспорта текстильной продукции. Кроме того, с 5 августа ООН запретила поставки из КНДР угля, железа, железной руды, свинца и морепродуктов.

В субботу, 16 декабря, государственный секретарь США Рекс Тиллеросон на Совбезе ООН заявил, что США продолжать оказывать давление на КНДР, «пока не будет достигнута денуклеаризация». «Северная Корея должна сесть за стол переговоров», — заявил он.

Как санкции влияют на КНДР

Новая резолюция ООН по мнению подписантов должна оказать существенное влияние на экономическое положение КНДР. В первую очередь это касается запретов, связанных с экспортом других стран газа и нефти в Северную Корею. Так, по данным постпредства США при ООН, импорт в КНДР углеводородов в случае полного осуществления санкций снизится на 30%.

По данным Reuters, всего КНДР получает из-за рубежа (преимущественно из Китая) около 4,5 млн барр. нефтепродуктов и 4 млн барр. сырой нефти в год. Экспорт нефтепродуктов из КНР в КНДР в мае—июле 2017 года уже сократился на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В августе 2017 года власти Китая заявили о том, что поставки бензина в КНДР упали на 97%. В то же время, издание Washington Post утверждает, что на фоне падения поставок из Китая, выросли объемы поставок из России, в частности, нефтяной компанией ННК.

Второй статьей нового пакета санкций является запрет на экспорт в другие страны северокорейской текстильной продукции. По данным СМИ, в 2016 году КНДР заработала на этом $752 млн, осуществив 80% поставок в тот же Китай.

Последняя резолюция ООН является далеко не первым ограничительным шагом в отношении Северной Кореи. Так, в разные годы КНДР уже запрещали торговать оружием, экспортировать природные ресурсы (торговля углем и железной рудой приносила около $1 млрд в год), импортировать авиационное топливо. Вводились против государства и различные финансовые санкции.

Однако, по сообщениям СМИ, руководству Северной Кореи нередко удается обходить запреты. Например, в марте 2017 года телеканал CNN со ссылкой на неопубликованный доклад ООН сообщил, что КНДР создала сеть подставных компаний, с помощью которых обходит санкции. Так, в документе упоминалась торговля системами ПВО и ракетами со спутниковой системой наведения, которая оплачивалась наличными или золотом. В августе 2016 года был перехвачен северокорейский корабль, на борту которого был обнаружен груз произведенной в КНДР амуниции. Похожая ситуация случилась и в 2013 году, когда обнаружили, что северокорейский корабль перевозил системы ПВО с Кубы в КНДР.

Теги: США , КНДР , Санкции
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