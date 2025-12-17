 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Переговоры России и США⁠,
0

Politico узнало о запланированных на выходные переговорах США и России

Сюжет
Переговоры России и США
Ожидается, что на переговоры пройдут в Майами. США планируют представить России итоги последнего раунда переговоров с Украиной

В предстоящие выходные, 20-21 декабря, ожидаются переговоры между представителями США и России в Майами по урегулированию конфликта на Украине, сообщили Politico два источника, знакомых с ситуацией.

Мирный план по Украине пока находится на стадии разработки, но если встреча состоится в эти выходные, администрация США представит российской делегации итоги последнего раунда переговоров с Украиной, пишет издание.

По словам одного из источников, со стороны России будет спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американскую сторону будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Чиновники администрации США полагают, что Россия примет западные гарантии безопасности, основанные по аналогии с 5 ст. НАТО, и членство Украины в ЕС в рамках окончательной сделки.

Как пишет Politico, европейские лидеры большую часть последних двух недель провели в интенсивных консультациях, обсуждая планы по организации демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии фронта, предоставлении войск для обучения ВСУ и мониторинга прекращения огня. Один европейский чиновник заявил, что войска коалиции, вероятно, будут заниматься эксплуатацией самолетов и беспилотников для наблюдения за линией фронта, в то время как некоторые подразделения будут размещены в западной Украине «для помощи в восстановлении украинских сил — а не для службы на передовой».

Politico узнало, что переговоры в ЕС по активам России «пошли вспять»
Политика
Фото:Reuters

Последний раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта состоялся 14–15 декабря в Берлине между делегациями Украины и США при содействии правительства ФРГ. Во второй день к переговорам подключились европейские политики и генсекретарь НАТО Марк Рютте. СМИ написали, что по итогам переговоров были разрешены 90% противоречий мирного соглашения, но самым сложным и болезненным остается территориальный вопрос.

В процессе обсуждений США предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным ст. 5 НАТО, писала WSJ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае предоставления таких гарантий страна будет готова отказаться от членства в НАТО (невступление Украины в альянс — одно из принципиальных требований Москвы).

Предыдущие переговоры США и России состоялись 2 декабря. Тогда Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, где встретились с российским лидером Владимиром Путиным, а также его помощником Юрием Ушаковым и Дмитриевым. Переговоры длились около пяти часов, по итогам обсуждений Ушаков сообщал, что «компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми» и «их нужно обсуждать».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Переговоры США Россия Украина Майами

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Politico узнало, что переговоры в ЕС по активам России «пошли вспять»
Политика
Мелони назвала три элемента гарантий безопасности для Украины
Политика
Мерц ответил на вопрос об отправке войск на Украину в рамках гарантий
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 17 дек, 23:58 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 17 дек, 23:58
Посольство сообщило об освобождении россиянина из тюрьмы в Иране Политика, 00:22
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Сможет ли ЕС на итоговом саммите принять ключевые решения по Украине Политика, 00:01
В России стало рекордно мало «экстремальных трудоголиков»Подписка на РБК, 00:00
Число выданных автокредитов в ноябре сократилось на 18% Авто, 00:00
В небе у берегов Венесуэлы появились самолеты палубной авиации США Политика, 00:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Матвей Сафонов установил два рекорда в Межконтинентальном кубке Спорт, 17 дек, 23:58
За три часа над российскими регионами сбили 30 беспилотников Политика, 17 дек, 23:50
Венесуэла вывела в море военные суда на защиту танкеров от флота США Политика, 17 дек, 23:49
Суд отказал в управлении «механикой» водителям без большого пальца руки Общество, 17 дек, 23:36
Чем известен новый глава NASA Джаред Айзекман Политика, 17 дек, 23:32
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 17 дек, 23:30
Сафонова признали лучшим игроком Межконтинентального кубка Спорт, 17 дек, 23:30