Politico узнало о запланированных на выходные переговорах США и России

Ожидается, что на переговоры пройдут в Майами. США планируют представить России итоги последнего раунда переговоров с Украиной

В предстоящие выходные, 20-21 декабря, ожидаются переговоры между представителями США и России в Майами по урегулированию конфликта на Украине, сообщили Politico два источника, знакомых с ситуацией.

Мирный план по Украине пока находится на стадии разработки, но если встреча состоится в эти выходные, администрация США представит российской делегации итоги последнего раунда переговоров с Украиной, пишет издание.

По словам одного из источников, со стороны России будет спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американскую сторону будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Чиновники администрации США полагают, что Россия примет западные гарантии безопасности, основанные по аналогии с 5 ст. НАТО, и членство Украины в ЕС в рамках окончательной сделки.

Как пишет Politico, европейские лидеры большую часть последних двух недель провели в интенсивных консультациях, обсуждая планы по организации демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии фронта, предоставлении войск для обучения ВСУ и мониторинга прекращения огня. Один европейский чиновник заявил, что войска коалиции, вероятно, будут заниматься эксплуатацией самолетов и беспилотников для наблюдения за линией фронта, в то время как некоторые подразделения будут размещены в западной Украине «для помощи в восстановлении украинских сил — а не для службы на передовой».

Последний раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта состоялся 14–15 декабря в Берлине между делегациями Украины и США при содействии правительства ФРГ. Во второй день к переговорам подключились европейские политики и генсекретарь НАТО Марк Рютте. СМИ написали, что по итогам переговоров были разрешены 90% противоречий мирного соглашения, но самым сложным и болезненным остается территориальный вопрос.

В процессе обсуждений США предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным ст. 5 НАТО, писала WSJ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае предоставления таких гарантий страна будет готова отказаться от членства в НАТО (невступление Украины в альянс — одно из принципиальных требований Москвы).

Предыдущие переговоры США и России состоялись 2 декабря. Тогда Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, где встретились с российским лидером Владимиром Путиным, а также его помощником Юрием Ушаковым и Дмитриевым. Переговоры длились около пяти часов, по итогам обсуждений Ушаков сообщал, что «компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми» и «их нужно обсуждать».