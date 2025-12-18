 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Герасимов назвал основные задачи армии в зоне военной операции

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Армия Россия сосредоточила основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, Запорожской и Херсонской областей, создании «полосы безопасности в приграничных районах Украины». Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе других стран.

«Объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Зеленский рассказал о поиске США компромисса по Донбассу
Политика
Владимир Зеленский

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Теги
Персоны
Валерий Герасимов
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 15:49 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 15:49
Зеленский назвал темы, по которым США и Украина не нашли компромисс Политика, 17:25
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 17:22
Туск заявил о прорыве в обсуждении судьбы российских активов Политика, 17:18
Герасимов назвал основные задачи армии в зоне военной операции Политика, 17:16
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Торговля акциями стала доступна во всех криптокошельках в сети TON Крипто, 17:14
ХК «Ростов» снялся с чемпионата ВХЛ по хоккею из-за финансовых проблем Спорт, 17:06
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Решение ВС по делу Долиной обезопасит рынок жилья: мнение юриста Недвижимость, 16:50
Как сократить бюджет на командировки Отрасли, 16:47
Зеленский отказался убирать из Конституции стремление в НАТО Политика, 16:47
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
МИД оценил создание ЕС комиссии для оценки ущерба Украине Политика, 16:34
ЕЦБ в четвертый раз подряд сохранил процентные ставки на прежнем уровне Инвестиции, 16:31
3I/ATLAS сблизится с Землей. Какие объекты проникали в Солнечную систему Технологии и медиа, 16:28