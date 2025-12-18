Герасимов назвал основные задачи армии в зоне военной операции

Фото: Александр Река / ТАСС

Армия Россия сосредоточила основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, Запорожской и Херсонской областей, создании «полосы безопасности в приграничных районах Украины». Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе других стран.

«Объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

