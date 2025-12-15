 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

ЕС согласовал санкции против движения русофилов и организаторов «Валдая»

Сюжет
Война санкций
Евросоюз одобрил новые санкции против России, туда вошли организаторы «Валдая», попросивший политубежища американец, украинская журналистка и Международное движение русофилов. Москва осуждает рестрикции и считает их незаконными
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Главы МИД стран Евросоюза одобрили новые ограничительные меры против 14 физлиц и компаний в рамках антироссийских санкций, Документ опубликован в Официальном журнале ЕС. В список впервые попал гражданин США.

Новые меры станут частью 20-го пакета санкций ЕС и будут направлены в том числе против «теневого флота», говорится в публикации Совета ЕС.

В санкционный список внесены:

  • декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов;
  • замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов;
  • Международное движение русофилов;
  • гендиректор Российского совета по международным делам, программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев;
  • председатель совета Фонда развития и поддержки дискуссионного клуба Андрей Быстрицкий;
  • главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе клуба Федор Лукьянов.
  • 142-й батальон радиоэлектронной борьбы ВС России
  • украинская журналистка Диана Панченко за то, что «создает и распространяет антиукраинские, пророссийские и антинатовские нарративы»;
  • бывший помощник шерифа Флориды Джон Марк Дуган за поддержку «российских информационных операций в интернете». Он, по данным ЕС, получил российское гражданство после того, как в 2016-м попросил политубежище в России. Это первые санкции против гражданина США в рамках антироссийских рестрикций.

ЕС впервые ввел санкции против гражданина США в рамках мер против России
Политика
Джон&nbsp;Марк&nbsp;Дуган

Также Совет ЕС введет санкции против пяти физических и четырех юридических лиц, «ответственных за поддержку российского теневого флота и его цепочки создания стоимости». Речь идет о бизнесменах, «прямо или косвенно связанных» с компаниями «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, говорится в заявлении. «Все они работают в экономической сфере, обеспечивающей существенный доход правительству России. Кроме того, они контролируют суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты», — говорится в тексте. Среди судоходные компании из ОАЭ и Вьетнама

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала, что главы МИД стран ЕС 15 декабря намерены утвердить новый пакет антироссийских санкций. Речь идет о 40 судах, а также о «лицах, способствующих обходу санкций».

Предыдущий — 19-й — пакет санкции Евросоюза вступил в силу 23 октября. Они включают запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года и оказание туристических услуг в России. Под ограничения попали также транзакции с пятью российскими банками и 21 физическое лицо.

Россия считает санкции западных стран незаконными. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика продолжает функционировать под «огромным количеством санкций» и выработала к ним «определенный иммунитет».

Авторы
Теги
Валерия Доброва
санкции ЕС Россия «Валдай» теневой флот

