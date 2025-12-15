ЕС согласовал санкции против движения русофилов и организаторов «Валдая»
Главы МИД стран Евросоюза одобрили новые ограничительные меры против 14 физлиц и компаний в рамках антироссийских санкций, Документ опубликован в Официальном журнале ЕС. В список впервые попал гражданин США.
Новые меры станут частью 20-го пакета санкций ЕС и будут направлены в том числе против «теневого флота», говорится в публикации Совета ЕС.
В санкционный список внесены:
- декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов;
- замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов;
- Международное движение русофилов;
- гендиректор Российского совета по международным делам, программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев;
- председатель совета Фонда развития и поддержки дискуссионного клуба Андрей Быстрицкий;
- главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе клуба Федор Лукьянов.
- 142-й батальон радиоэлектронной борьбы ВС России
- украинская журналистка Диана Панченко за то, что «создает и распространяет антиукраинские, пророссийские и антинатовские нарративы»;
- бывший помощник шерифа Флориды Джон Марк Дуган за поддержку «российских информационных операций в интернете». Он, по данным ЕС, получил российское гражданство после того, как в 2016-м попросил политубежище в России. Это первые санкции против гражданина США в рамках антироссийских рестрикций.
Также Совет ЕС введет санкции против пяти физических и четырех юридических лиц, «ответственных за поддержку российского теневого флота и его цепочки создания стоимости». Речь идет о бизнесменах, «прямо или косвенно связанных» с компаниями «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, говорится в заявлении. «Все они работают в экономической сфере, обеспечивающей существенный доход правительству России. Кроме того, они контролируют суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты», — говорится в тексте. Среди судоходные компании из ОАЭ и Вьетнама
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала, что главы МИД стран ЕС 15 декабря намерены утвердить новый пакет антироссийских санкций. Речь идет о 40 судах, а также о «лицах, способствующих обходу санкций».
Предыдущий — 19-й — пакет санкции Евросоюза вступил в силу 23 октября. Они включают запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года и оказание туристических услуг в России. Под ограничения попали также транзакции с пятью российскими банками и 21 физическое лицо.
Россия считает санкции западных стран незаконными. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика продолжает функционировать под «огромным количеством санкций» и выработала к ним «определенный иммунитет».
Читайте РБК в Telegram.