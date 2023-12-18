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Война санкций ,  
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ЕС смягчил ограничения на ввоз вещей россиян и автомобилей с дипномерами

Брюссель смягчил ограничения на импорт личных вещей и машин для въезда в ЕС
Сюжет
Война санкций
Речь идет о предметах личной гигиены или одежде, в которую одет путешествующий и которая находится в его багаже, а также об автомобилях с дипломатическими номерами
Фото: Таня Терехина / Shutterstock
Фото: Таня Терехина / Shutterstock

ЕС в 12-м пакете санкций против России решил сделать исключения из ограничений на импорт предметов личного пользования для въезда в ЕС, речь идет о предметах личной гигиены или одежде, в которую одет путешествующий и которая находится в его багаже. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Это также касается автомобилей, имеющих дипломатические номера.

«Кроме того, чтобы облегчить въезд для граждан ЕС, проживающих в России, государства-члены могут разрешить въезд автомобилей при условии, что автомобили не предназначены для продажи и эксплуатируются исключительно для личного пользования», — сообщили в Брюсселе.

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Фото:Nir Alon / Zuma / Global Look Press

Летом Германия начала арестовывать машины с российскими номерами при пересечении границы. Немецкая сторона объясняла это тем, что зарегистрированные в России автомобили попадают под санкции, поскольку включены в список товаров, импорт которых запрещен. В перечне товаров, попадающих под эмбарго, оказались также смартфоны и ноутбуки, одежда и косметика, предметы личной гигиены, драгоценности и др.

В комментарии РБК представитель Еврокомиссии (ЕК) сообщил, что ввоз в страны Евросоюза товаров по перечню из приложения XXI запрещается, если те имеют российское происхождение или вывозятся из России. При этом он уточнил, что каждая страна ЕС сама решает, как исполнять санкции.

Позднее ЕК смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей. Там разъяснили, что автомобили — категория товаров, которая может быть использована для обхода санкций. В то же время «товаров, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, таких как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже», запрет, скорее всего, касаться не будет, пояснили в Брюсселе.

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Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, граничащие с Россией, после разъяснений Еврокомиссии запретили въезд на машинах с российскими номерами.

МИД расценил разъяснения Еврокомиссии как действия, «нацеленные на внесение правовой неопределенности и откровенное провоцирование стран — членов ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку». Ведомство призвало россиян тщательно взвешивать все риски при планировании поездок в недружественные страны.

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Теги
Елена Чернышова
санкции против России ЕС Личные вещи Автомобили
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