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МИД предложил россиянам задуматься перед поездкой за рубеж

МИД призвал россиян тщательно взвешивать все риски перед поездкой за рубеж
Сюжет
Война санкций
МИД расценил разъяснения Еврокомиссии по ввозу подсанкционных товаров, в том числе личных вещей, как «откровенное провоцирование стран — членов ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

МИД призвал россиян тщательно взвешивать все риски при планировании поездок в недружественные страны.

«В связи с большим числом поступающих обращений российских граждан и находящихся за рубежом соотечественников вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах, внимательно следить за предупреждениями МИД России и российских заграничных учреждений, проявлять повышенную бдительность и выдержку», — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Москва расценила разъяснения Еврокомиссии, которая ранее смягчила запрет на ввоз российскими гражданами личных вещей, как «сознательные действия» ЕК, «нацеленные на внесение правовой неопределенности и откровенное провоцирование стран — членов ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку».

В министерстве также сообщили, что россияне, оказавшиеся в затруднительном положении за рубежом, могут обратиться в ситуационно-кризисный центр.

Летом некоторые россияне, приезжавшие в Германию на своих машинах, столкнулись с арестами автомобилей на таможне. Немецкая сторона объясняла это тем, что ввоз машин из России запрещен в соответствии со ст. 3i регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России, и что под это подпадает любое перемещение товаров, даже в личных, некоммерческих целях.

Въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях запрещен, подтвердила затем Еврокомиссия. Под риском оказались также личные вещи россиян, пересекающих границу, такие как смартфоны, ноутбуки, одежда, косметика.

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В комментарии РБК представитель Еврокомиссии сообщил, что ввоз в страны Евросоюза товаров по перечню из приложения XXI запрещается, если те имеют российское происхождение или вывозятся из России. При этом он уточнил, что каждая страна ЕС сама решает, как исполнять санкции, то есть разъяснение ЕК не носит юридически обязывающего характера.

Позднее Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей. Там пояснили, что автомобили — категория товаров, которая может быть использована для обхода санкций. В то же время «товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже», скорее всего, не будут находиться в фокусе внимания национальных таможенных органов, объяснили в ЕК. При этом в последнем разъяснении ничего не сказано о смартфонах, ноутбуках и фотоаппаратах, которые также присутствуют в приложении XXI.

Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, граничащие с Россией, после разъяснений Еврокомиссии запретили въезд на машинах с российскими номерами.

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Елена Чернышова
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