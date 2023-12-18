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Война санкций ,  
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ЕС утвердил новый пакет санкций против России

Сюжет
Война санкций
Фото: Nir Alon / Zuma / Global Look Press
Фото: Nir Alon / Zuma / Global Look Press

ЕС принял двенадцатый пакет санкций против России, сообщается на сайте Евросовета.

Он включает в себя ограничения на импорт непромышленных алмазов, произведенных или обработанных в России

«ЕС вводит запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или перевозку алмазов из России. Этот запрет распространяется на алмазы, происходящие из России, алмазы, экспортированные из России, алмазы, следующие транзитом через Россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах», — говорится в сообщении.

С 1 января 2024 года запрещается импорт непромышленных природных и синтетических алмазов, а также ювелирных изделий с бриллиантами. Косвенный запрет на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, в третьих странах, в том числе ювелирных изделий российского происхождения, будет поэтапно вводиться с 1 марта, окончательно импорт будет запрещен к 1 сентября 2024 года.

Брюссель внес в санкционный список 29 юрлиц. «На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности», — пояснили в ЕС.

Кроме того, под ограничения попали химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и серводвигатели для беспилотников.

ЕС также ввел дополнительные ограничения на импорт товаров, таких как чугун, медная и алюминиевая проволока, фольга на общую стоимость €2,2 млрд в год.

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