СБУ возбудила дело после данных о прослушке в кабинете Залужного

Служба безопасности Украины (СБУ) после данных о прослушке в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного сообщила об «обнаружении технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации» генерала.

«Отмечаем, что техника обнаружена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

СБУ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Устройство было в нерабочем состоянии, уточнили там. Его отправят на экспертизу. «Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено», — утверждают в СБУ.

О том, что в кабинете главкома ВСУ нашли прослушку, сообщили 17 декабря РБК Украина и «Украинская правда» со ссылкой на источники. По словам собеседника агентства, устройство было обнаружено «при подготовке помещения к работе». Газета пишет, что прослушка была найдена также у сотрудников генерала.

В последнее время ряд СМИ, в том числе Economist и Financial Times, писали о конфликте между политическим и военным руководством Украины на фоне оценок Залужного хода контрнаступления. Генерал в ноябре в интервью Economist заявил, что бои на Украине зашли в тупик и рискуют перейти в позиционные, президент Владимир Зеленский с ним не согласился. Российская сторона не раз говорила о провале наступления ВСУ и больших потерях. «Украинская правда» со ссылкой на источники писала о возможной отставке главкома. Министр обороны Рустем Умеров отрицает планы уволить Залужного. В офисе украинского лидера заявляли, что конфликта между Зеленским и Залужным нет.