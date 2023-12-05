Украинцы отдали победу на гипотетических выборах «Партии Залужного»

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее время, победу на них одержала бы гипотетическая партия главкома ВСУ, вторым был бы «Блок Зеленского», следует из результатов опроса группы «Рейтинг»

Если бы выборы в Верховную раду Украины состоялись в ближайшее время, победу на них одержала бы гипотетическая партия главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного, следует из результатов опроса социологической группы «Рейтинг». Их приводит издание «Страна.ua».

Так, согласно данным опроса, за «Партию Залужного» проголосовали бы 36% избирателей — те, кто определился с выбором.

Второе место занял бы гипотетический «блок» украинского президента Владимира Зеленского (26,7%), третье — партия шоумена Сергея Притулы (7,6%).

В парламент также прошли бы гипотетическая «Партия «Азов» (5,8%; одноименный батальон признан террористической организацией в России и запрещен), «Слуга народа» Зеленского (5,5%) и «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (5,4%), преодолев пятипроцентный барьер.

Согласно предыдущему опросу «Рейтинга», в случае президентских выборов, в которых участвовали бы и Зеленский, и Залужный, никто из них не выиграл бы в первом туре: гипотетически украинский лидер получил бы 47,4% голосов избирателей среди определившихся с кандидатами, а главком — 30,7%. Во втором туре голоса распределились бы почти поровну: 42% у Зеленского и 40% у Залужного. Согласно рейтингу, уровень доверия к главкому достигает 82%, а к президенту — 72%.

В ноябре журнал Economist писал о нарастающем внутреннем конфликте между политическим и военным руководством Украины из-за зашедшего в тупик наступления. Издание утверждало, что отношения между Зеленским и Залужным описываются в их окружении как «ужасные». Генерал в интервью Economist в начале того же месяца заявил, что бои зашли в тупик, и предупредил о риске перехода их в позиционные. Зеленский не согласился с оценкой главкома. Российская сторона не раз заявляла о провале контрнаступления ВСУ и больших потерях. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, украинская армия с начала наступления потеряла более 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц техники.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, в частности, утверждает, что конфликта между Зеленским и Залужным нет. «Дискуссии жесткие бывают, конечно, как и в любом другом управленческом процессе, <...> поэтому здесь говорится не о конфликте, а о нормальной работе, когда начальник ставит те или иные задачи», — указал он, напомнив, что Зеленский является главнокомандующим.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на источник сообщало, что украинский лидер хотел бы провести президентские выборы, однако «возникла одна проблема — Залужный». По словам собеседника, офис Зеленского «хочет добиться гарантий того, что главком не пойдет на выборы». «А если таких гарантий дано не будет, то попытается уволить главкома. Причем не просто так, а с максимальной дискредитацией», — утверждает источник. В офисе ранее опровергали сообщения о планах уволить генерала.