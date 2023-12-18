Болгарские депутаты устроили потасовку при обсуждении мер против ЛУКОЙЛа

Несмотря на потасовку, парламент одобрил запрет на поставки российской нефти на НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» с 1 января, а также на переработку нефти с 1 марта

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Депутаты Народного собрания Болгарии устроили потасовку на внеочередной сессии, на которой рассматривались в том числе ограничения для нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» и отмена повышенного сбора за транзит российского газа, сообщает БНТ.

Стычка произошла между депутатами из партий «Движение за права и свободы» (ДПС) и «Возрождение», после того как члены последней попытались заблокировать работу парламента. Депутаты от «Возрождения» решили демонтировать часть микрофонов, представители ДПС попытались им помешать. Между ними завязалась словесная перепалка, после чего произошло «физическое столкновение», передает БНТ.

Это не первая стычка в парламенте Болгарии за последние недели — 8 декабря к конфликту между депутатами привел вопрос о поставках Украине списанных БТР.

Несмотря на потасовку, парламентарии одобрили в первом чтении запрет на поставки российской нефти на НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» с 1 января 2024 года, а также на переработку нефти на заводе с 1 марта.

Депутаты также проголосовали за отмену повышенного налога на транзит российского газа по территории страны. Он был введен в октябре и составил 20 левов ($10,75) за 1 МВт·ч. Российский газ по трубопроводу «Турецкий поток» и его ответвлениям идет в Сербию, а затем в Венгрию. Пошлина была отменена из-за ультиматума Венгрии, которая пригрозила наложить вето на вступление Болгарии в Шенген.

«Прекращение действия исключения для экспорта с 1 января в третьи страны и прекращение импорта нефти с 1 марта лишит ЛУКОЙЛ и, следовательно, Кремль дополнительных прибылей для финансирования его военных усилий на Украине», — сказал глава комитета по энергетике парламента, депутат от ГЕРБ-СДС Делян Добрев. По его словам, «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» обеспечивает около $3 млрд прибыли ЛУКОЙЛа.

Парламент собирался ввести запрет на российскую нефть к ноябрю 2023 года, но в конце сентября большинство депутатов проголосовали за то, чтобы «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» сохранил право на ее переработку до осени следующего года. Они одобрили предложение ограничить использование российской нефти на НПЗ до 80% к концу этого года с полным отказом к октябрю 2024-го. Компания увидела в действиях Болгарии риск остановки производства и допустила продажу бизнеса.