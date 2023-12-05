ЛУКОЙЛ заявил о «политической буре» из-за завода в Болгарии

В Болгарии планируют запретить НПЗ ЛУКОЙЛа использовать российскую нефть и продавать нефтепродукты. Компания увидела в этих мерах риск остановки производства и предупредила, что может продать бизнес

Нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, Болгария (Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

ЛУКОЙЛ в ответ на «дискриминационные законы, другие несправедливые, предвзятые политические решения» в отношении своего нефтеперерабатывающего завода в Бургасе займется пересмотром стратегии бизнеса в Болгарии, среди возможных опций — продажа активов, сообщила пресс-служба компании.

Решения по НПЗ в Бургасе «не имеют отношения ни к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, ни к увеличению доходной части бюджета страны», полагают в ЛУКОЙЛе. Претензии к заводу компания считает «искусственно раздуваемой политической бурей» и напоминает, что санкции против этого предприятия введены не были.

В ноябре в ведущие партии в парламенте Болгарии достигли соглашения об ограничении использования российской нефти — с марта ее импорт будет полностью прекращен. С января прекратится экспорт продукции НПЗ ЛУКОЙЛа. «Отсутствие возможности экспорта этой продукции приведет к быстрому переполнению складов НПЗ, а это — к вынужденной остановке производства», — предупреждал ЛУКОЙЛ.

НПЗ «ЛУКОЙЛ нефтохим Бургас» находится в Бургасе на черноморском побережье Болгарии. Компания называет его самым крупным предприятием по переработке нефти на Балканском полуострове и основным поставщиком топлива на внутренний рынок Болгарии. ЛУКОЙЛ владеет им с 1999 года. «Нефтохим» обеспечивает 80% потребностей Болгарии в дизельном топливе и бензине и составляет десятую часть ВВП страны. Болгария импортирует 3 млн барр. российской нефти в месяц, что делает страну четвертым покупателем нефти российского производства в мире после Индии, Китая и Турции, следовало из подсчетов Kpler в августе 2023 года.

В начале сентября ЛУКОЙЛ лишился портового терминала «Росенец», который обслуживал НПЗ: он перешел под управление государства без выплаты компенсаций. Портовый терминал находился в концессии властей Болгарии с ЛУКОЙЛом, ее решили прекратить из-за «форс-мажорных обстоятельств» в связи с международными санкциями против России. «Отныне ЛУКОЙЛ должен добиваться своих прав где-то еще, но не в Болгарии. Риск просчитан, нам удалось соблюсти закон и европейское регулирование», — говорил болгарский министр транспорта и коммуникаций Георги Гвоздейков.

Бывший премьер Болгарии, сопредседатель партии «Продолжаем перемены» Кирилл Петков отмечал, что власти всегда сомневались по поводу контроля над терминалом, отмена концессии станет ясным шагом на пути республики «в Шенген», а казна получит новые доходы.

В Еврокомиссии к началу декабря начали проверку, нарушал ли НПЗ в Бургасе санкции против России.