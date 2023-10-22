В Болгарии рассмотрят запрет на поставки российской нефти на НПЗ ЛУКОЙЛа

Парламентарии в Болгарии планировали запретить поставки российской нефти на НПЗ в ноябре, но завод сохранил право на ее переработку до осени следующего года. До конца 2023 года разрешенный объем импорта снизится до 80%

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

На следующей неделе партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) внесет в парламент проект об отмене исключения на использование российской нефти на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл нефтохим Бургас». Об этом сообщила руководитель фракции в парламенте Десислава Атанасова, передает Mediapool.bg.

Предложение поддержало «Движение за права и свободы», заявив, что это «вопрос стратегического значения для Болгарии и граждан страны». «Голосование по этому решению в Национальном собрании очень четко определит, на чьей стороне находятся парламентские партии и коалиции — на стороне граждан и евроатлантизма или на стороне «Лукойла» и России», — сказал он.

Парламент может рассмотреть предложение в ноябре; если депутаты одобрят его, «Лукойл» должен будет прекратить обработку российской нефти на своем предприятии в течение недели, уточняет ТАСС.

Парламентарии планировали ввести запрет на российскую нефть к ноябрю 2023 года, но в конце сентября большинство депутатов проголосовало за то, чтобы «Лукойл нефтохим Бургас» сохранил право на ее переработку до осени следующего года. Они одобрили предложение ограничить использование российской нефти на этом НПЗ до 80% к концу текущего года с полным отказом к октябрю 2024-го.

Депутат ГЕРБ Делян Добрев заявил, что решение об отсрочке от отказа от российской нефти «было принято под давлением кабинета министров» — по его словам, премьер-министр Николай Денков пригрозил, что уйдет в отставку.

НПЗ «Лукойл нефтохим Бургас» находится в Бургасе на черноморском побережье Болгарии. ЛУКОЙЛ называет его самым крупным предприятием по переработке нефти на Балканском полуострове и основным поставщиком топлива на внутренний рынок Болгарии. ЛУКОЙЛ владеет им с 1999 года. В начале сентября компания лишилась портового терминала, который обслуживал НПЗ: он перешел под управление государства.

Bloomberg отмечал, что при отказе от российской нефти НПЗ придется искать других поставщиков; это может быть Казахстан, Ближний Восток или Северная Африка.