В ООН допустили создание спецтрибунала по сектору Газа

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс отметил, что в секторе Газа во время войны процветает безнаказанность и что спецтрибуналы «имеют лучший опыт привлечения к ответственности»

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Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс не исключает создания специального трибунала по преступлениям в секторе Газа. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

«Безнаказанность, сопровождающая выбор войны в качестве основного варианта действий, никогда не была такой большой. И безнаказанность за убийство сотрудников гуманитарной миссии не была такой большой. Безнаказанность в этой войне процветает», — сказал Гриффитс.

Говоря о возможности наказания через Международный уголовный суд (МУС) или новые механизмы, он отметил, что спецтрибуналы «имеют лучший опыт привлечения к ответственности». «Возможно, есть необходимость в специальном трибунале [по сектору Газа]», — допустил замгенсека.

В ноябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал ООН и МУС расследовать преступления Израиля в секторе Газа. «Израильская администрация, которая ведет себя как избалованное дитя Запада, обязана компенсировать причиненный ею ущерб», — считает он. Президент Палестины Махмуд Аббас также просил главного прокурора МУС Карима Хана возбудить дела против «военных преступников» Израиля.

Хан заявлял, что МУС изучает ситуацию с большим количеством жертв среди гражданского населения с момента начала операции Израиля в секторе Газа. «Законы войны должны соблюдаться. Закон не может быть истолкован таким образом, чтобы женщины и дети не имели защиты», — подчеркнул он. Прокурор также говорил, что суд обладает юрисдикцией расследовать атаку ХАМАС 7 октября на Израиль и у него есть «основания полагать», что группировка совершила преступления. «Это не были случайные убийства», — сказал Хан, отметив, что ХАМАС «выслеживал людей». По его словам, многие женщины и пожилые люди были убиты, в том числе те, кто пережил холокост. Израиль не ратифицировал Римский статут МУС.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что помощь палестинцам необходима и ее должно быть больше, «но нет особого смысла кормить кого-то обедом, если на следующий день он умрет под бомбами». Он подчеркивал, что преступления ХАМАС не оправдывают смерти в секторе Газа.

Израиль отказался сотрудничать с МУС. «Мы не будем сотрудничать с Международным уголовным судом, поскольку защищаем права наших граждан и боремся с терроризмом», — говорил официальный представитель израильского МИДа Лиор Бен-Дор.