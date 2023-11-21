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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль отказался сотрудничать с МУС по ситуации в Палестине

МИД Израиля заявил об отказе страны от сотрудничества с МУС по Палестине
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
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Израиль не будет взаимодействовать с Международным уголовным судом (МУС) при расследовании событий в Палестине, заявил в интервью «РИА Новости» официальный представитель израильского МИДа Лиор Бен-Дор.

«Мы не будем сотрудничать с Международным уголовным судом, поскольку защищаем права наших граждан и боремся с терроризмом», — пояснил дипломат.

По словам Бен-Дора, израильская сторона не доверяет следственным комиссиям этого суда, «поскольку их повестка заранее известна». Он напомнил, что после операции Израиля в секторе Газа в 2009 году Совет по правам человека (СПЧ) ООН создал комиссию Голдстоуна для выявления фактов военных преступлений. Израильская сторона не признала доклад, подготовленный по итогам расследования, уточнил дипломат.

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Реджеп Тайип Эрдоган

В конце 2008 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Литой свинец» против палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Боевые действия завершились в январе 2009 года. Операция позволила снизить интенсивность обстрелов южных районов Израиля, однако ХАМАС удержал власть в регионе.

17 ноября прокурор МУС Карим Хан сообщил, что получил обращение от пяти государств-членов организации — Бангладеша, Боливии, Джибути, Коморских островов и ЮАР с просьбой расследовать ситуацию в Палестине. Расследовать преступления Израиля в секторе Газа МУС также призывал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Израиль и частично признаное государство Палестина не ратифицировали Римский статут — основополагающий документ МУС,

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Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины (ООП). В 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины).

Теги
Израиль Палестина МУС
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