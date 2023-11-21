МИД Израиля заявил об отказе страны от сотрудничества с МУС по Палестине

Израиль отказался сотрудничать с МУС по ситуации в Палестине

Израиль не будет взаимодействовать с Международным уголовным судом (МУС) при расследовании событий в Палестине, заявил в интервью «РИА Новости» официальный представитель израильского МИДа Лиор Бен-Дор.

«Мы не будем сотрудничать с Международным уголовным судом, поскольку защищаем права наших граждан и боремся с терроризмом», — пояснил дипломат.

По словам Бен-Дора, израильская сторона не доверяет следственным комиссиям этого суда, «поскольку их повестка заранее известна». Он напомнил, что после операции Израиля в секторе Газа в 2009 году Совет по правам человека (СПЧ) ООН создал комиссию Голдстоуна для выявления фактов военных преступлений. Израильская сторона не признала доклад, подготовленный по итогам расследования, уточнил дипломат.

В конце 2008 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Литой свинец» против палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Боевые действия завершились в январе 2009 года. Операция позволила снизить интенсивность обстрелов южных районов Израиля, однако ХАМАС удержал власть в регионе.

17 ноября прокурор МУС Карим Хан сообщил, что получил обращение от пяти государств-членов организации — Бангладеша, Боливии, Джибути, Коморских островов и ЮАР с просьбой расследовать ситуацию в Палестине. Расследовать преступления Израиля в секторе Газа МУС также призывал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Израиль и частично признаное государство Палестина не ратифицировали Римский статут — основополагающий документ МУС,